Tovább eszkalálódott az amerikai-venezuelai konfliktus

Venezuela nevetségesnek minősítette az Egyesült Államok hétfőn közzétett döntését, amellyel Washington külföldi terrorszervezetnek minősítette a Cartel de los Soles néven ismert hálózatot.

A határozat az Egyesült Államok hivatalos közlönyében jelent meg, és a Trump-kormányzat kábítószer-kereskedelem elleni fellépésének része. Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban azt állította, hogy a csoport terrortevékenységért felelős a nyugati féltekén.

Washington szerint a Cartel de los Soles magas rangú katonákból, rendőri vezetőkből és kormánytisztviselőkből álló korrupt hálózat, amely a drogkereskedelem mellett illegális bányászatból és üzemanyag-csempészetből is profitál. A kifejezést a 90-es években kezdték használni Venezuelában a napjelvényt viselő tábornokokra, akik a drogkereskedelemből gazdagodtak meg, és a korrupció később az állami apparátus más szintjein is elterjedt, Chávez és Maduro elnöksége alatt.

Caracas elutasította az amerikai vádakat: Yvan Gil külügyminiszter Telegram-üzenetében úgy fogalmazott, hogy a Cartel de los Soles néven emlegetett hálózat nem létezik, az egész egy kitaláció. A venezuelai kormány szerint

a terrorszervezeti besorolás nevetséges és alaptalan koholmány, amely egy illegitim és törvénytelen amerikai beavatkozási kísérlet igazolását hivatott szolgálni.

A lépés a térségben növekvő feszültség közepette született, miután Washington jelentős haditengerészeti jelenlétet épített ki a Karib-térségben. Az amerikai pénzügyminisztérium már júliusban terrorista szervezetként sorolta be a Cartel de los Solest, ami azonnali szankciókat vont maga után: befagyasztották a hálózat esetleges amerikai vagyonait, és megtiltották amerikai állampolgároknak, hogy üzleti kapcsolatot létesítsenek a hálózattal.