Donald Trump: lezárják a Venezuela feletti légteret

Donald Trump saját közösségi oldalán jelentette be, hogy lezárják a Venezuela feletti és az ország körüli légteret. Trump tegnap egy szárazföldi művelet lehetőségéről beszélt a venezuelai kartellek ellen, amire szerinte hamarosan sor kerülhet. “Minden légitársaság, pilóta, kábítószer-kereskedő és embercsempész, kérem vegyék figyelembe, hogy a légtér Venezuela fölött és körül le lesz zárva teljes egészében” – írta Donald Trump, ami megerősítheti egy amerikai katonai művelet szándékát.

Az amerikai kormány a hét elején külföldi terrorszervezetté nyilvánította a Cartel des Soles nevű hálózatot, amely feltételezések szerint közel áll a venezuelai kormányhoz és Nicolas Maduro elnökhöz, és amely az Egyesült Államok szerint kulcsszerepet játszik a kábítószer-kereskedelemben.

A múlt héten az Egyesült Államok légiközlekedési hatósága „potenciálisan veszélyes helyzetre” figyelmeztette a nagy légitársaságokat Venezuela légterével kapcsolatban, arra hivatkozva, hogy „romlik a biztonsági helyzet és fokozódik a katonai tevékenység az országban és környékén”. Ezután hat nagy nemzetközi légitársaság felfüggesztette venezuelai járatait, ezeknek a cégeknek Venezuela visszavonta a működési jogát,