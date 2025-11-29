Az amerikai szankciók alá került orosz olajcégek egyes eszközeinek magyar partnereknek általi felvásárlása is téma volt Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor moszkvai tárgyalásainak pénteken – közölte Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes az Interfax orosz hírügynökség szerint. „Létezik ez a téma, megvitattuk” – mondta Novak arra a kérdésre, hogy felmerült-e az orosz olajcégek szerbiai, bulgáriai és romániai eszközeinek magyar cégeknek való eladása a találkozón.

„A magyar partnerek jelenleg ezen [a tranzakció megvalósításán] dolgoznak. Sok minden függ a kereskedelmi tárgyalásoktól. Ezt a munkát csendben és különösebb nyilvánosság nélkül kell végezni” – mondta a miniszterelnök-helyettes.

Mint csütörtökön megírtuk, a MOL részesedést szerezhet az amerikai büntetőintézkedések által szintén érintett szerbiai NIS olaj- és gázcégben (amelynek a 2025 eleje óta szankcionált orosz Gazprom Nyeft a legnagyobb részvényese). A Lukoilt októberben vették fel az USA szankciós listájára, ezért az orosz vállalat kénytelen volt elkezdeni vevőket keresni a külföldi eszközeinek, köztük a bulgáriai és romániai olajfinomítóinak és benzinkút-hálózatainak.

Szijjártó Péter külügyminiszter az orosz és a magyar delegációk tervezettnél hosszabbra sikerült, 3,5 órás tárgyalása után nagyrészt konkrétumok említése nélkül arról számolt be: amiért mentek, az megvan, vagyis Magyarország energiaellátásának biztonsága garantálva van, Oroszország teljesíti a szerződéses kötelezettségeit.

Orbánnal és Szijjártóval kissé meglepő módon Lázár János építésügyi miniszter, illetve Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója is elutazott Moszkvába. Arra, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter a szakterületébe vágó tárgyaláson miért nem vett részt, a minisztériuma azt válaszolta a 24.hu-nak: az energiaforrások külföldi beszerzésével összefüggő teendőket alapból a külügyminiszter látja el, de ha a feladat indokolja, akkor Lantos is csatlakozik a miniszterelnöki delegációkhoz.