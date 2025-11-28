Szijjártó elmondta, miben egyeztek meg Putyinnal

Az eredetileg tervezettnél jóval hosszabban, három és fél órán át tárgyal Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal, jelentette be Szijjártó Péter Moszkvából a Facebookon, videóban.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondása szerint amiért mentek, az megvan, vagyis Magyarország energiaellátásának biztonsága garantálva van, Oroszország teljesíti a szerződéses kötelezettségeit.

Megállapodás született a paksi erőmű építésének felgyorsításáról is, február 5-én az első beton lekerül a földbe, mondta Szijjártó.

Orbán Viktor megerősítette, hogy a béke oldalán áll, és Putyin biztosította őket, hogyha lesz békecsúcs, az Budapesten lesz. Itt érdekes módon háborúról beszélt, nem katonai hadműveletről, egyenesen Moszkva közepéről, amiért Oroszországban egyébként letartóztatnak embereket.

Szijjártó szerint bár sokan felháborodtak az úton, de a kölcsönös tiszteleten alapul az együttműködésük az oroszokkal, Magyarország pedig szuverén. Konkrét megállapodást nem jelentett be.