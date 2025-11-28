lantos csabaenergiaügyi minisztériumoroszországmoszkva
Elárulta a minisztérium, miért nem ment az energiaügyi miniszter energetikáról tárgyalni Moszkvába

2025. 11. 28. 18:10
2025. 11. 28. 18:10
Orbán Viktor nem vitte magával Moszkvába tárgyalni Lantos Csaba energiaügyi minisztert, pedig energetikai kérdésekről tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Rákérdeztünk az Energiaügyi Minisztériumnál, hogy miért nem vett részt a miniszter a találkozón.

A kormánytagok feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerint az energiaforrások külföldi beszerzésével összefüggő feladatokat a külgazdasági és külügyminiszter látja el. Ha a feladat- és hatásköre indokolja, Lantos Csaba is csatlakozik a miniszterelnöki delegációkhoz, így történt például a legutóbbi magyar-amerikai csúcstalálkozó esetében.

– válaszolta a 24.hu kérdésére a minisztérium.

Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter, Lázár János építésügyi miniszter és Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója is ott volt Moszkvában.

