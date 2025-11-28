Elárulta a minisztérium, miért nem ment az energiaügyi miniszter energetikáról tárgyalni Moszkvába

Orbán Viktor nem vitte magával Moszkvába tárgyalni Lantos Csaba energiaügyi minisztert, pedig energetikai kérdésekről tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Rákérdeztünk az Energiaügyi Minisztériumnál, hogy miért nem vett részt a miniszter a találkozón.

A kormánytagok feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerint az energiaforrások külföldi beszerzésével összefüggő feladatokat a külgazdasági és külügyminiszter látja el. Ha a feladat- és hatásköre indokolja, Lantos Csaba is csatlakozik a miniszterelnöki delegációkhoz, így történt például a legutóbbi magyar-amerikai csúcstalálkozó esetében.

– válaszolta a 24.hu kérdésére a minisztérium.

Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter, Lázár János építésügyi miniszter és Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója is ott volt Moszkvában.