A német kancellár és a szlovén miniszterelnök arról beszéltek: Orbán régóta nem az európai csapatban játszik, felhatalmazás nélkül utazott Moszkvába

Európai felhatalmazás és jóváhagyás nélkül látogatott Orbán Viktor kormányfő Oroszországba pénteken – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár Berlinben, amikor Robert Golob szlovén miniszterelnököt fogadta hivatalos látogatáson.

Merz felidézte, hogy amikor Orbán Viktor legutóbb – tavaly júliusban, közvetlenül azután, hogy Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét – Moszkvába látogatott, az orosz erők fokozták légitámadásaikat Ukrajna ellen.

Az a látogatás akkor nemcsak eredménytelen volt, hanem néhány nappal utána került sor az orosz hadsereg leghevesebb támadássorozatára ukrajnai civil célpontok és a polgári infrastruktúra ellen

– mondta Merz.

Remélem, ezúttal ez az orosz reakció elmarad. Mindenesetre (Orbán) európai felhatalmazás nélkül utazott (Moszkvába), illetve anélkül, hogy velünk erről egyeztetett volna

– tette hozzá a német kancellár.

Másik csapat

Robert Golob a berlini találkozón úgy fogalmazott: „attól tart, hogy Orbán Viktor már régóta nem az európai csapatban játszik”, ez a látogatás is ezt mutatja.

„Nem számítunk arra, hogy bármi hasznot, bármi előnyt hozna majd ez a látogatás” – mondta a szlovén kormányfő, hozzáfűzve, hogy Orbán elsősorban a saját érdekeit szem előtt tartva tárgyal.

Az Európai Bizottság elég hasonlóan beszélt.

(MTI)