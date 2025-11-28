egyesült államokdonald trumpmigrációharmadik világ
Nagyvilág

Trump bejelentette: felfüggeszti a migrációt minden harmadik világbeli országból

afp
admin Spirk József
2025. 11. 28. 13:58
afp

A Nemzeti Gárda két tagját ért washingtoni támadás után Donald Trump egy csütörtök esti közösségi médiás posztban bejelentette, hogy „véglegesen felfüggeszti a migrációt minden harmadik világbeli országból”.

A BBC szerint a „nagyon boldog Hálaadást” kezdetű bejegyzésében az amerikai elnök azt mondta, hogy azzal segíti az ország helyreállítását, hogy az „összes nem amerikai állampolgárnak nyújtott szövetségi juttatást és támogatást megszünteti” és mindenkit eltávolít, aki „nem nettó érték az Egyesült Államok számára”.

Trump az ötlet megvalósításának részleteiről nem beszélt.

A Trump rendeletére nyár óta Washingtonban és más nagyvárosokban járőröző Nemzeti Gárda két tagjára szerdán lőttek rá Washingtonban. Mindkettőjüket válságos állapotban vitték kórházba, ahol az egyikük, Sarah Beckstrom, csütörtökön meghalt.

A gyanúsított, aki maga is megsérült, egy Rahmanullah Lakanwal nevű afgán állampolgár, aki 2021 óta él az Egyesült Államokban. Mint a CIA megerősítette, a férfi az afganisztáni amerikai háború során a CIA által támogatott katonai egységekkel dolgozott együtt, majd az amerikai evakuáció során távozott ő is, több tízezer emberrel együtt. Menedékjogot már idén áprilisban, Trump elnöksége alatt kapott.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lemondott az önéletrajza meghamisításával meggyanúsított román védelmi miniszter
Februárban a Karmelitában fogadták az afrikai kokainállam vezetőjét, most puccsisták zárták le az országot
128-ra emelkedett a hongkongi toronyháztűz halálos áldozatainak száma
Titokban találkozott a volt budapesti metropolita és az orosz oligarcha, akiért a magyar kormány lobbizott
„Magyar hőst hozunk a pajzson, azért jött ide, hogy megvédjen téged” – Kijevben eltemették Aser Benjámint, a háború első anyaországi magyar áldozatát
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik