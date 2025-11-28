Trump bejelentette: felfüggeszti a migrációt minden harmadik világbeli országból

A Nemzeti Gárda két tagját ért washingtoni támadás után Donald Trump egy csütörtök esti közösségi médiás posztban bejelentette, hogy „véglegesen felfüggeszti a migrációt minden harmadik világbeli országból”.

A BBC szerint a „nagyon boldog Hálaadást” kezdetű bejegyzésében az amerikai elnök azt mondta, hogy azzal segíti az ország helyreállítását, hogy az „összes nem amerikai állampolgárnak nyújtott szövetségi juttatást és támogatást megszünteti” és mindenkit eltávolít, aki „nem nettó érték az Egyesült Államok számára”.

Trump az ötlet megvalósításának részleteiről nem beszélt.

A Trump rendeletére nyár óta Washingtonban és más nagyvárosokban járőröző Nemzeti Gárda két tagjára szerdán lőttek rá Washingtonban. Mindkettőjüket válságos állapotban vitték kórházba, ahol az egyikük, Sarah Beckstrom, csütörtökön meghalt.

A gyanúsított, aki maga is megsérült, egy Rahmanullah Lakanwal nevű afgán állampolgár, aki 2021 óta él az Egyesült Államokban. Mint a CIA megerősítette, a férfi az afganisztáni amerikai háború során a CIA által támogatott katonai egységekkel dolgozott együtt, majd az amerikai evakuáció során távozott ő is, több tízezer emberrel együtt. Menedékjogot már idén áprilisban, Trump elnöksége alatt kapott.