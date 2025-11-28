- Ruszin-Szendi Romulusz és Bódis Kriszta is képviselőjelölt lesz, sorra jelenti be a neveket a Tisza Párt
- Orbán Viktor az energetikáról tárgyal Putyinnal Moszkvában
- Félrefordítások és amatőr tolmácsteljesítmény sokkolt a Putyin-Orbán találkozón
- Elárulta a minisztérium, miért nem ment az energiaügyi miniszter energetikáról tárgyalni Moszkvába
- Szijjártó elmondta, miben egyeztek meg Putyinnal
- Bizottság: Orbán moszkvai útja nem uniós diplomáciai lépés
- A német kancellár és a szlovén miniszterelnök arról beszéltek: Orbán régóta nem az európai csapatban játszik, felhatalmazás nélkül utazott Moszkvába
- A házkutatás után lemondott Zelenszkij jobbkeze
- Meghalt Kenedi János
- „Magyar hőst hozunk a pajzson, azért jött ide, hogy megvédjen téged” – Kijevben eltemették Aser Benjámint, a háború első anyaországi magyar áldozatát
- Orbán Moszkvába, Karácsony a Karmelitába megy, de mikor lesz béke?
A nap legfontosabb hírei – 2025.11.28.
