Ruszin-Szendi Romulusz és Radnai Márk is képviselőjelölt lesz, sorra jelenti be a neveket a Tisza Párt

Magyar Péter / YouTube
admin Rugli Tamás
2025. 11. 28. 17:44FRISSÍTVE: 2025. 11. 28. 19:24
Magyar Péter / YouTube

Péntek este 18 órakor kezdődő választási műsorában lerántja a leplet a Tisza Párt arról, hogyan végződött a jelöltállítás második fordulója, kik lesznek azok, akik a 2026-os országgyűlési választáson a párt egyéni képviselőjelöltjei lesznek.

A 106 OEVK közül mindössze háromban nem volt zajlott verseny az elmúlt szűk két hétben: az már korábban eldőlt, hogy Budapest 3-as körzetében Magyar Péter indul, míg két vidéki választókerületben halasztani kellett. Mindez azt jelenti, hogy ma este 103 képviseljelölt nevét ismerheti meg a nyilvánosság.

Élőben követjük az eseményeket, tartsanak velünk!

19:22

Némi zavar a stúdióban

Miközben épp Kovács Attila Zoltán beszélt a távolból a jelöltállítás tapasztalatairól, Radnai Márk kiment a súdióból, a beszűrődő hangok alapján épp megbeszélte valakivel, ki üljön be a helyére Magyar Péter mellé.

Nem kellett sokat várni, hogy fény derüljön minderre: Bujdosó Andrea érkezett, aki, miután győzött Pest 3-ban, készülhet arra, hogy a következő hónapokban Menczer Tamással kell megmérkőznie a válaszókerület parlamenti mandátumáért.

19:17

Ruszin-Szendi Romulusz fordított, 90 százalék fölött végzett a második körben

Hajdúszoboszlóról kapcsolták Ruszin-Szendi Romuluszt, és ellenfelét, Kovács Attila Zoltánt. Itt jelentették be, hogy bár az első körben Kovács nyolc százalékpontot vert a volt vezérkari főnökre, Ruszin-Szendinek sikerült nagyot fordítania: 90,9 százalékos eredménnyel megnyerte a második kört, így hivatalosan is ő lesz Hajdú-Bihar 5 tiszás képviselőjelöltje.

Ruszin-Szendi Romulusz a TISZA párt ünnepi megemlékezésén az Andrássy úton 2025. március 15-én, Fotó: Szajki Bálint / 24.hu
19:12

Ahogy várható volt, Rost Andrea képviselőjelölt lesz, és úgy tűnik, Ruszin-Szendi Romulusz is

Innentől felgyorsulnak az események, máris itt vannak a következő jelöltek:

  • Juhász Áron (Heves 3)
  • Rost Andrea (Jász-Nagykun-Szolnok 1)
  • László Endre Márton (Pest 6)
  • Kiss János (Heves 2)
  • Balajti István (Pest 8)
  • Muhari Gergely (Pest 14)
  • Kátai-Németh Vilmos (Budapest 9)
  • Borics Mihály (Fejér 2)
  • Bujdosó Andrea (Pest 3)
  • Radnai Márk (Komárom-Esztergom 2)
  • Karsai-Juhász Katalin (Bács-Kiskun 5)
  • Balatincz Péter (Veszprém 3)
Radnai Márk a Nemzet Hangja néven indított véleménnyilvánító szavazás eredményhirdetésén a Műegyetem Rakparton 2025. április 13-án. Fotó: Szajki Bálint / 24.hu

Egyelőre nem jelentették be hivatalosan azt, hogy Ruszin-Szendi Romulusz is nyert, de egy pillanatra az ő körzete is látható volt, ezen azt lehetett látni, hogy a volt ezérkari főnök nagyot fordított és több mint 90 százalékos szavazataránnyal győzött Hajdú-Bihar 5-ben. Várjuk a hivatalos közlést.

18:55

Itt az első öt tiszás képviselőjelölt

Radnai Márk és Forsthoffer Ágnes szorgalmazta, kezdjék meg a jelöltek bemutatását, nehogy elmenjenek a nézők.

Itt is vannak az első győztesek, ők nyertek a saját körzetükben a jelöltállítás második körében, és lesznek így a Tisza Párt egyéni képviselőjelöltjei a 2026-os választáson:

  • Juhász Roland (Borsod-Abaúj-Zemplén 1)
  • Tompa Enikő (Hajdú-Bihar 2)
  • Gombár Dávid (Békés 2)
  • Tóthmajor Balázs (Pest 4)
  • Varga Balázs (Zala 2)
18:41

Magyar Péter: Hosszú és izgalmas este elé nézünk

A Tisza Párt elnöke mellett Forsthoffer Ágnes, Tarr Zoltán és Radnai Márk foglalnak helyet az asztalnál, Magyar Péter köszöntötte a jelenlegi és a jövőbeli tiszásokat. A párt elnöke előrevezette, hosszú este áll előtünk, hiszen 104 jelöltről, és természetesen a jelöltállítás második körében alulmaradókról is szó esik majd.

Magyar Péter azt mondta, több mint ezer embert hallgattak meg a képviselőjelölti castingon, ennek is köszönhető részben, hogy a folyamat vége elhúzódott – de az is fontos volt, hogy a jelöltek védve legyenek. Emlékeztetett, hogy hónapokig azt lehetett hallani a nyilvánosság egy részében, hogy a Tisza egyemberes projekt, nem lesz képes nemhogy 106, még 30 jelöltet sem kiállítani, ehhez képest a Tisza közössége kiállított 309 embert. Szerinte a hatalmat is váratlanul érte ez, ráadásul a kormánypártoknak jelöltjeik sincsenek, vagy ha eddig voltak is, a tiszásokat látva egy részüket valószínűleg cserélni kell. Azt ajánlotta a Fidesz propagandistáinak, hogy a következő napokban hívogassák majd a Fidesz jelöltjeit.

Radnai vette át aztán a szót, aki elmondta, alapvetően ők négyen lesznek majd az este levezénylői, de érkeznek majd vendégek is, köztük természetesen jelöltek is.

18:26

Kezdődik

Szűk félórás késéssel, de elindult a műsor, hamarosan megtudjuk, kik lesznek a jelöltek.

18:09

Csúszik a műsor

Egyelőre legalábbis nem jelent meg sem a YouTube-on, sem a Facebookon a közvetítés, Magyar Péter előzetesen azt mondta, 18 órakor lesznek majd ezek láthatók. De talán akkora csúszások nem lesznek, mint a jelöltek bemutatása alkalmával, ellenkező esetben ismét itt éjszakázunk.

17:50

Mi van a két kimaradt körzettel?

Magyar Péter a múlt hét elején jelezte, hogy két választókerületben családi és egészségi okok miatt egyelőre nem indul el az előválasztás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. és Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. körzetében.

„Ebben a két körzetben személyes okokból történt, utolsó pillanatos visszalépések miatt kellett halasztani. A két egyéni választókerület kiválasztási folyamatáról az elnökség fog dönteni” – ismertette velünk a Tisza a jelenlegi helyzetet, azt viszont nem árulták el, mikor születhet döntés ezekről a körzetekről. Talán ma megtudunk valamit.

17:49

Így számolták a szavazatokat

„Preferenciális sorrendiség volt, vagyis a jelöltek a helyezésük alapján pontokat kaptak (3, 2, 1). Ennek értelmében egy szavazó 6 pontot oszthatott szét, 50–33–17 százalékos megoszlásban, vagyis ha mindenki egységesen szavazott volna, akkor ezek az arányok alakultak volna ki. Ebből következik, hogy a maximum megszerezhető százalékos arány is 50 százalék volt” – közölte ezzel kapcsolatos megkeresésünkre a Tisza Párt sajtóosztálya, ami magyarázza, hogy első ránézésre lényegében mindenhol egészen szorosnak mondható eredmény született, és senki sem ért el 50 százaléknál többet az első fordulóban.

17:48

Ruszin-Szendi Romulusznak és Tarr Zoltánnak kapaszkodnia kell

Az első kör legnagyobb vesztesei lettek ők ketten, a Tisza Párt kirakatemberei közül ők voltak, akik nem tudtak első helyen végezni saját OEVK-jukban. Tarr Zoltán alig két százalékponttal kapott ki Kiss Máté közbeszerzési szakértőtől. Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök pedig nyolc százalékponttal maradt el a hajdúszoboszlói körzetben Kovács Attila Zoltán ingatlanközvetítő mögött. Kovácsnak ráadásul sikerült 40 százalék fölé mennie (42–34 lett a mini verseny), ami kimondottan erős eredménynek számít.

Az első forduló legnagyobb erődemonstrációja Bóna Szabolcs nevéhez fűződik, ő gyűjtötte be a legnagyobb szavazatarányt (49 százalék), és a legnagyobb különbségű győzelem is az övé (22 százalékpontot vert a csornai körzetben második Puskás Györgyre). Őt követve a vásárosnaményi körzetben induló Simon Zsuzsannáé lett a legjobb eredmény, ő 47 százalékot ért el.

A leggyengébb eredményt Szabó Péter Mihály érte el (Budapest 1), akiről a 24.hu írta meg elsőként, hogy korábban elvégezte a Megafon egyik tanfolyamát.

17:47

Hosszú volt az út idáig

Bár a Tisza magabiztosan vezet a pártok versenyében a független kutatóintézetek felmérései alapján, az egész ország tűkön ülve várja hónapok óta, hogy Magyar Péter pártja bemutassa egyéni jelöltjeit. Részben azért, mert a magyar választási rendszer sajátosságai miatt az egyéniben szerzett mandátumoknak sokkal nagyobb szerepe van a végeredmény alakulása tekintetében, részben pedig azért, mert a kritikusok és a kormányoldal a megalakulása óta egyemberes pártként, one man showként azonosítja a Tiszát.

Magyar Péter már korábban jelezte, hogy több fordulós folyamaton keresztül választják majd ki minden egyéni választókerületben a jelölteket, ennek elindítását viszont többször elhalasztották. A Tisza Párt szerint erre azért volt szükség, hogy óvják az embereiket a kormánypropaganda lejáratásaitól, az ellenfelek szerint viszont azért, mert nincsenek jelöltjei a Tiszának.

Végül múlt hét hétfőn indult el a kiválasztás első köre kerületenként három-három jelölttel, e hét kedden hirdették ki, ki az a két ember, aki folytathatta a versenyt. A szavazás tegnap este zárult, és bár előzetesen úgy volt, hogy november 30-án, vasárnap hirdet eredményt a Tisza, végül két nappal hamarabb máris megismerhetjük a listát.

