„Valószínűleg ez a leghosszabb utazás, amit bárki is megtett, hogy eljusson egy focivébére” – két évig tekert a német bringás, hogy ott legyen csapata első meccsén

A karlsruhei illetőségű, 26 éves Alberti két éve pattant kerékpárra, és azóta átszelt huszonhét országot és négy kontinenst, hogy összesen 25 ezer kilométert letekerve eljusson a németek első vb-meccsének a helyszínre, Houstonba.

„Valószínűleg ez a leghosszabb utazás, amit bárki is megtett, hogy eljusson egy focivébére” – idézte Albertit a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség honlapja.

Mindig csak kelet felé

Az inspirációt egy dokumentumfilm jelentette, amely egy olyan kerékpárosról szólt, aki Afrikát szelte át a kétkerekű járgányával. Alberti évekig spórolt a nagy útra, végül 2024. augusztus 18-án pattant nyeregbe, és a jelszó az volt: mindig csak kelet felé! Az útja Ausztrián, a balkáni országokon, Törökországon, az Egyesült Arab Emírátusokon, Indián és Ausztrálián keresztül vezetett el az USA-ba.

Majdnem mindenhol hihetetlenül kedves fogadtatásban volt részem. Az emberek étellel-itallal és szállással kínáltak.

A legnagyobb kihívást a thaiföldi árvizek jelentették számára, amelyek járhatatlanná tették az utakat, és kényszerből egy hétig egy benzinkúton kellett meghúznia magát.

Ahogy vége a vébének, ismét nyeregbe pattan

És hogy mit vár a német csapattól a tornán?

„Világbajnokok leszünk. Két év tekerés után nem is mondhatok mást” – mondta Alberti, aki a vébé után indul vissza – természetesen bringával. A visszaúton az Egyesült Államok keleti partján kerekezik majd végig, aztán Észak-Afrikán és dél-Európán keresztül tervez visszajutni Karlsruhéba.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bike2WorldCup (@jakobalberti) által megosztott bejegyzés

A 19 órakor kezdődő Németország-Curacao meccsről folyamatosan frissülő online közvetítésben számolunk majd be a 24.hu-n.