Emily Blunt maga találta ki és valósította meg a földönkívüli nyelven beszélést A leleplezés napjában

A leleplezés napja kétségtelenül a nyár egyik legizgalmasabb mozifilmje. A film egyik főszereplője Emily Blunt, aki egy időjóst alakít Spielberg filmjében: Blunt karaktere egyik nap élő adásban kezd el földönkívüli nyelven beszélni.

Steven és én beszélgettünk erről. Mondta, hogy megcsinálhatjuk mesterséges intelligenciával, vagy akár te is megpróbálhatod… Biztos voltam abban, hogy tudok majd fura hangokat csinálni. És hangjegyzeteket küldtem neki magamról, ahogy kattogok, dúdolok, morzekóddal keverve. Mindent megpróbáltam.

Emily Blunt breaks down how she helped create those eerie clicking alien noises in ‘Disclosure Day.’ 👽 pic.twitter.com/mSuITZ3yZP — Entertainment Tonight (@etnow) June 13, 2026

Az idegenek létezéséről szóló paranoid thrillerről azt írtuk:

A leleplezés napja logikai és fizikai bukfencekkel teli, alufóliasisakos paranoia-scifi, ami mégis szórakoztató, Steven Spielberg régi tisztelőinek egyenesen kihagyhatatlan.