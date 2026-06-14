a leleplezés napjaemily bluntsteven spielberg
Élet-Stílus

Emily Blunt maga találta ki és valósította meg a földönkívüli nyelven beszélést A leleplezés napjában

UIP-Duna Film
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 14. 18:10
UIP-Duna Film

A leleplezés napja kétségtelenül a nyár egyik legizgalmasabb mozifilmje. A film egyik főszereplője Emily Blunt, aki egy időjóst alakít Spielberg filmjében: Blunt karaktere egyik nap élő adásban kezd el földönkívüli nyelven beszélni.

Steven és én beszélgettünk erről. Mondta, hogy megcsinálhatjuk mesterséges intelligenciával, vagy akár te is megpróbálhatod… Biztos voltam abban, hogy tudok majd fura hangokat csinálni. És hangjegyzeteket küldtem neki magamról, ahogy kattogok, dúdolok, morzekóddal keverve. Mindent megpróbáltam.

Az idegenek létezéséről szóló paranoid thrillerről azt írtuk:

A leleplezés napja logikai és fizikai bukfencekkel teli, alufóliasisakos paranoia-scifi, ami mégis szórakoztató, Steven Spielberg régi tisztelőinek egyenesen kihagyhatatlan.

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