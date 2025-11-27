Hongkongi tűz: legalább 83 ember meghalt, 300 embert még keresnek

Csütörtök késő estig legkevesebb 83 ember vesztette életét és 300 lakót továbbra sem sikerült elérni egy szerdán keletkezett, nagy kiterjedésű tűz után az észak-hongkongi Taj Po negyed lakótömbjeiben – közölték a helyi hatóságok.

Miért terjedt ilyen gyorsan a tűz?

A tűzoltóság szerint a tűz egy nyolc 32 emeletes tömbből álló, mintegy kétezer lakást és több mint 4600 embert befogadó lakókomplexum egyik felújítás alatt álló részén üthetett ki, a lángok hét másik lakóépületre terjedtek át.

Az első vizsgálatok szerint a tűz azért terjedt rendkívül gyorsan, mert a szorosan egymás mellé épített lakóházakat renoválás céljából könnyen égő, bambuszból készült állványokkal vették körül.

A halálos áldozatok között egy tűzoltó és két indonéz állampolgár is van.

Jelenleg mintegy 300 embert még keresnek, akik többsége vélhetően a lakóépületek felső szintjein rekedt – közölték a helyi hatóságok.

A kórházakba délutánig 76 sérültet szállítottak, közülük tizenöten súlyos állapotban vannak.

9 fotó

Kihívásos mentés

Vong Ka-ving, a helyi tűzoltóság helyettes igazgatója elmondta, hogy a mentési művelet kihívást jelent a rendkívül magas hőmérséklet miatt a helyszínen, valamint az épületek bonyolult belső elrendezése miatt.

Tűzoltóink szintről szintre végzik a mentést az épületek belsejében. Mivel a lakóegységek meglehetősen kicsik, egyszerre csak korlátozott számú személyzetet tudunk bevetni. Nem adjuk fel

– mondta Vong.

Jelentések szerint a rendőrség csütörtökön három, a felújítást végző építőipari céghez tartozó férfit vett őrizetbe gondatlan emberölés gyanújával. A hatóságok közlése szerint a vállalat „súlyos gondatlansága” és a felhasznált, vélhetően nem megfelelő minőségű anyagok hozzájárulhattak a tűz gyors terjedéséhez. A vizsgálatok során olyan műanyag védőhálót és habanyagokat is találtak, amelyek nem feleltek meg a tűzvédelmi előírásoknak.