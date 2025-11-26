Kutya- és macskatartás: szigorításokról döntött az Európai Bizottság

Átfogó, állatjóléti szabályozás született a kutyák és macskák védelmére. Az Európai Bizottság arról számolt be, hogy előzetes politikai megállapodásra jutottak a háziállatok tenyésztésére, tartására és kereskedelmére vonatkozóan egy új rendeletben – írta a Portfolio.

A szabályozás célja nemcsak az EU-n belül és kívül zajló illegális kereskedelemre vonatkozik, hanem szigorú körülmények bevezetésére is állatok tenyésztése, értékesítése és örökbefogadása esetében.

Az Európai Bizottság szerint az olyan állatokkal történő kereskedés, mint a macskák vagy a kutyák mára határokon átívelő piaccá vált, ahol a gyenge ellenőrzés, vagy az ellenőrzés hiánya visszaélésekhez vezethet.

A szabályozás kitér minimális jóléti normák elírására, melyet a tenyésztőknek, eladóknak és menhelyeknek kötelezően be kell tartaniuk.

Részletesen szabályozzák

a minimális mozgásteret,

a ketrecek kialakítását és

az állatok gondozásához szükséges körülményeket, például azzal, hogy a kutyák és macskák konténerben való elhelyezése tilossá válik.

Kötelező lesz a megfelelő képzettség igazolása

Az állatgondozóknak megfelelő szakképzettséggel kell rendelkezniük, és minden intézményben legalább egy, hatóságilag engedélyezett képzésben részesült személynek kell jelen lennie. Továbbá az EU területére kereskedelmi céllal érkező állatok esetében a küldő ország tenyésztőinek hasonló, ellenőrizhető jóléti normákat kell követniük.

A javaslat egyik legjelentősebb újdonsága a visszakövethetőség bevezetése: minden, az EU piacára kerülő kutyát és macskát mikrochippel kell ellátni, és egy más tagállami nyilvántartásokkal összekapcsolt adatbázisba kell regisztrálni. A szabályozás a már meglévő házi kedvencekre is vonatkozni fog, tehát a jövőben a tulajdonosoknak minden állatot regisztrálniuk kell.

A szélsőséges fajtajellegek kizárása a tenyészetből

A szabályozás megtiltja azoknak a kutyáknak és macskáknak a tenyésztését vagy versenyeztetését és kiállításokon való részvételét, amelyek extrém külső jegyekkel rendelkeznek, és egészségügyi problémákat okoznak. A Bizottság szerint ugyanis ezek a szélsőséges fajtajellegek, mint például a túlzottan rövid orr vagy lapos arc súlyos légzési és mozgásszervi problémákhoz vezethetnek. Az állatok érdekében szükséges a kizárásuk a tenyésztésből.

A jogszabály a felelős állattartást is ösztönzi: figyelmeztetéseket fognak elhelyezni az online hirdetéseken, és egyértelmű kivételeket is meghatároznak, például a vidéki gazdák által etetett, szabadon mozgó macskák esetében, amelyeket a köznyelvben „kijárós” macskákként említenek.