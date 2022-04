Betilthatják a mopszok és a francia bulldogok tenyésztését Nagy-Britanniában

A brit állatorvosok és állatvédők egyaránt sürgetik, hogy mielőbb tiltsák be a „lapos orrú” kutyák, mint például a francia bulldogok, a mopszok vagy a Boston terrierek tenyésztését, mivel a rossz szaporítás súlyos egészségügyi problémákkal járhat, és megrövidíti az állatok életét.

Az Ausztrál Állatorvosok Szövetsége (AVA) már kérte a részleges betiltást, most pedig Blue Cross állatjótékonysági szervezet indította el az #EndTheTrend kampányt.

Struggling to breathe shouldn’t be something that any pet experiences. 💔 Which is why we launched our #EndTheTrend campaign because pets like Cole, Clint and Banks deserve better. pic.twitter.com/mbK7Ex0MWu

— Blue Cross (@The_Blue_Cross) February 17, 2022