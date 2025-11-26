Razzia a Nagybani Piacnál: lecsapott a NAV egy külföldi áruszállító hálózatra

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a társhatóságokkal összehangolt akcióban csapott le egy szervezetten működő, külföldi áruszállítói hálózatra, amely több tonnányi diót, szőlőt, narancsot, mandarint és egyéb, ellenőrizetlen mezőgazdasági terméket próbált értékesíteni a Nagybani Piac közelében található parkoló területén.

A NAV azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a többségében román állampolgárságú emberek jellemzően lengyel rendszámú, csempészraktérrel kibővített teherautókkal érkeztek a parkolóba.

A mintegy 6 tonna dió, 2,5 tonna szőlő, valamint több mázsa egyéb zöldség és gyümölcs eredetét semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni.

A NAV által kiszabott mulasztási bírság összege meghaladhatja a 10 millió forintot. Az intézkedés során a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai pedig valamennyi ügyben eljárást indítottak az áru nyomon követhetőségének és megfelelő jelölésének hiánya miatt – áll a közleményben.

Mint megírtuk, tavasszal legalább 70 embert vittek el a Budapesti Nagybani Piacról, később pedig letartóztatták a piac egyik legbefolyásosabb vállalkozóját.