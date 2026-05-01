Kós Hubert első idei nagymedencés versenyén egyéni csúcsot úszott

Kós Hubert.
Alex Slitz/Getty Images
Kós Hubert.
24.hu
2026. 05. 01. 09:14
Kós Hubert.
Alex Slitz/Getty Images
Kós Hubert.
Kós Hubert egy első- és egy harmadik hellyel kezdett idei első nagymedencés úszóversenyén, a Fort Lauderdale Openen.

A magyar úszó tőle szokatlan módon száz mellen is versenyzett, egyéni csúccsal ért célba 1:01.94 perc alatt, amivel harmadik helyen zárt. Pár perccel később 50 méteren is döntőzött, 25.12 másodperc alatt száguldott az első helyre. Pádár Nikolett is két döntőben úszott: 400 méter gyorson negyedik (4:09.49), 100 méter gyorson pedig pedig hetedik (54.53) lett.

Hosszú idő után versenyezett újra Leon Marchand, a franciák négyszeres olimpiai bajnoka, aki 200 méter pillangón a világ idei legjobb eredményével, 1:53.08 perccel nyert.

