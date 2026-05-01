A focistáknak kellett letolni a pályára guruló mentőautót Romániában

2026. 05. 01. 08:01

A feljutásra hajtó FC Voluntari 2-1-re legyőzte a Bihar FC-t a román másodosztály rájátszásának hetedik fordulójában. Az eső egész nap ömlött, a mindent eldöntő gólt pedig csupán a 86. percben szerezte meg a hazai együttes egy szöglet utáni kavarodásból.

A valódi dráma csak ezután jött, amikor a Bihar játékosa, Nicolae Gunie ráesett Alexandru Git lábára, aki az első hírek szerint sípcsont- és szárkapocscsonttörést szenvedett. Az eset után Githez érkezett egy mentő, de nem tudott lemenni már, mert belesüppedt a sáros, vizes fűbe, így a játékosoknak kellett letolni a pályáról.

A Voluntari győzelmével a második helyre lépett, ami már biztos feljutást ér az élvonalba, de eggyel több meccset játszott, mint az így megelőzött Sepsi.

Kapcsolódó
Cristiano Ronaldo, miután gólt szerzett az al-Ahli elleni rangadón.
A riválisok szerint a bírók az al-Nasszrt tolják, Cristiano Ronaldo a szezon végén mindent elmond
Eszkalálódik a helyzet a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, ahol a portugál klasszis csapata vezet.

