A focistáknak kellett letolni a pályára guruló mentőautót Romániában

A feljutásra hajtó FC Voluntari 2-1-re legyőzte a Bihar FC-t a román másodosztály rájátszásának hetedik fordulójában. Az eső egész nap ömlött, a mindent eldöntő gólt pedig csupán a 86. percben szerezte meg a hazai együttes egy szöglet utáni kavarodásból.

A valódi dráma csak ezután jött, amikor a Bihar játékosa, Nicolae Gunie ráesett Alexandru Git lábára, aki az első hírek szerint sípcsont- és szárkapocscsonttörést szenvedett. Az eset után Githez érkezett egy mentő, de nem tudott lemenni már, mert belesüppedt a sáros, vizes fűbe, így a játékosoknak kellett letolni a pályáról.

This is surreal even by Romanian football standards. The players of Voluntari and FC Bihor (L2) needed to push the ambulance because the raim destroyed the pitch. Horrible injury just before the final whistle. pic.twitter.com/WhzdJOJzdQ — Emanuel Roşu (@Emishor) April 30, 2026

A Voluntari győzelmével a második helyre lépett, ami már biztos feljutást ér az élvonalba, de eggyel több meccset játszott, mint az így megelőzött Sepsi.