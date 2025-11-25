Szökése után őrizetbe vették a Slender Man-késelőt, aki 2014-ben majdnem halálra szúrta osztálytársát

Morgan Geyser feltételes szabadságra bocsátásban élt egy mentális betegek ellátására szolgáló csoportos otthonban, amiért részt vett a 2014-es „Slender Man-késelésben” – írta a CNN.

Morgan 12 éves osztálytársát, Payton Leutnert késelte meg egy másik iskolatársával. A lányt pizsamabulira invitálták, azzal a tervvel, hogy később kicsalogassák egy erdőbe és meggyilkolják. A brutális támadást Payton túlélte, Illinois államban találták meg, körülbelül 240 kilométerre eredeti lokációjától.

A bűncselekmény után, 2014-ben Morgan bűnösnek vallotta magát osztálytársa megkéselésében elkövetett gyilkossági kísérletben. Az áldozat, és az elkövetők is 12 évesek voltak.

Morgan szombat este tűnt el, miután levágta a nyomkövetőt a lábáról. Vasárnap az illinois-i Posenben bejelentést kapott a rendőrség, miszerint egy kamionmegálló mögött gyanús emberek ólálkodnak. Egy férfit és egy nőt találtak, akik a járdán aludtak. A 23 éves Morgan Geyser hamis nevet adott meg az igazoltatáskor a rendőrségnek.

Több kísérletet tettek az azonosításra, végül kijelentette, hogy nem akarja elárulni a rendőröknek, hogy ki ő, mert »valami nagyon rosszat tett«, és azt javasolta, hogy a rendőrök »egyszerűen keressenek rá a nevére a Google-ben«

– nyilatkozta a rendőrség.

Geysert őrizetbe vették szombat este

Morgant egy férfi, Chad Mecca társaságában találta a rendőrség. Chad azt nyilatkozta a rendőrségnek, hogy egy templomban ismerkedett össze a lánnyal. Vádat emeltek ellene, jelenleg szabadlábon van.

Még nem tudni, hogy a szökést egyedül hajtotta végre, vagy kapott az otthonból valakitől segítséget.

Morgant januárban engedték ki Winnebago Elmegyógyintézetben, ahol 7 évig élt. Az ügyészség tiltakozott az otthonba helyezés ellen, mivel a lány titokban erőszakos, véres regényeket olvasott, és egy olyan férfival kommunikált, aki gyilkosok emléktárgyait gyűjti.

Geyser ellen Illinois államban nem emelnek további vádat, de börtönben fogják fogva tartani, amíg ki nem adják Wisconsinnak. A következő meghallgatására kedden kerül sor.

A gyilkosságot követően nagy sajtófigyelmet kapott az a kérdés is, hogy a szülők hogyan tudják nyomon követni azokat a tartalmakat, amiket a gyerekek online fogyasztanak, és hogyan lehetnek biztosak abban, hogy gyermekeik valóban el tudják különíteni a valóságot a fantáziától. Az elkövetők ugyanis azt nyilatkozták, hogy a fiktív karakter, Slender Man ösztönözte őket a merényletre.

Nade ki az a Slender Man?

Slender Man egy arctalan, magas, hosszú végtagú, fenyegető alak sötét öltönyben. Néha polip szerű csápokkal ábrázolják a rémisztő mumust, aki először 2009-ben került fel online fórumokra.

Nagyjából a fikció egy olyan kategóriájába tartozik, amelyet köznyelven »creepypasta«-ként (így nevezik azokat a legendákat/horrortörténeteket, amelyeket lemásoltak, majd bemásoltak egy másik oldalra, és így terjedtek el a világhálón – a szerk.) emlegetnek, vagyis mémszerű tulajdonságokkal rendelkező internetes legendák, jellemzően ismeretlen szerzővel, amelyek könnyen terjeszthetők

– nyilatkozta Shira Chess, a University of Georgia segédprofesszora.

A késelés után Morgan Geyser és elkövető társa, Anissa Weier arról nyilatkozott a rendőrségnek, hogy a „Creepypasta Wiki” nevet viselő oldalon hallottak először Slender Manről. A weboldal nyilatkozatott adott ki arról, hogy elítélik a történteket.

Slender Man népszerűsége az évek során csökkent, a figura rajongószáma a 2010-es évek közepén volt igazán kimagasló – említi Shira Chess.

Mi történt a pizsamabulin 2014-ben?

2014 májusában a három barátnő Geyser otthonában ünnepelte születésnapját egy pizsamabulin. Payton Leutner, az áldozat az ABC-nek adott interjúban emlékszik vissza a borzalmakra. Elmondása szerint aznap Geyser folyamatosan Slender Manről beszélt.

Furcsának találta Geyser fixációját a „mumus” kapcsán, de támogatóan hallgatta a történeteket. Tudta, hogy valami furcsa két barátnőjével aznap este, bár nem sejtette, hogy bántani szeretnék Paytont.

Az elkövetők beavatták a nyomozókat a konkrét tervükről is, miszerint eredetileg álmában akarták megölni a lányt. Később úgy döntöttek, hogy elcsalják inkább egy közeli parkba másnap reggel. Paytont végül egy erdőbe vitték el, ahol azt mondták, hogy bújócskát fognak játszani, de ehhez le kell feküdnie a földre és levelekkel befednie testét.

Geyser ezután 19-szer megszúrta a lányt egy konyhakéssel. Az egyik szúrás olyan közel volt a szívéhez, hogy a bírósági dokumentumok szerint mindössze egy miliméternyire volt a biztos haláltól.

Paytont a brutális támadás után az erdőben hagyták. Súlyos sebei ellenére ki tudta vonszolni magát az erdőből, ahol egy biciklis civil segítségével hívtak segítséget.

Az akkor 15 éves Morgan Geyser bűnösnek vallotta magát elsőfokú gyilkossági kísérlet elkövetésében, és arra kérte az ügyészséget, hogy börtönbüntetés helyett elmegyógyintézetben helyezzék el.

Anissa Weier bűnösnek vallotta magát másodfokú emberölés büntettének kísérlete miatt, egy vádalku részeként 25 év börtönbüntetésre ítélték egy elmegyógyintézetben, de 2021-ben szabadon engedték azzal a feltétellel, hogy az apjával éljen és GPS-monitort viseljen.

Geyser az ítélethozás napján könnyek között kért bocsánatot áldozatától és családjától. Akkor úgy fogalmazott: