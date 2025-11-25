Lakóházakra támad Kijevben az orosz hadsereg

Újabb hullámban támadta az ukrán fővárost kedden hajnalban az orosz hadsereg. A csapásokban lakóépületek és az energetikai infrastruktúra sérült – írja az AP videofelvételek és a helyi hatóságok közlése alapján.

Vitalij Klicsko polgármester szerint Kijev központi városnegyedében, Pecserszkben és a főváros keleti részén található Dnyiprovszkijban súlyosan megrongálódott egy-egy lakóház. Az utóbbi, kilencemeletes lakóház több emelete is lángokban állt, ahogy az azt az alábbi videó is mutatja:

A helyi hatóságok szerint a támadásokban négy ember megsérült.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, hogy energetikai infrastruktúrában is kár keletkezett, igaz, azt nem részletezték, hogy milyen jellegű és mekkora kárról van szó.

