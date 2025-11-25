orosz-ukrán háborúkijevtámadáslakóház
Nagyvilág

Lakóházakra támad Kijevben az orosz hadsereg

Genya SAVILOV / AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 11. 25. 06:22
Genya SAVILOV / AFP

Újabb hullámban támadta az ukrán fővárost kedden hajnalban az orosz hadsereg. A csapásokban lakóépületek és az energetikai infrastruktúra sérült – írja az AP videofelvételek és a helyi hatóságok közlése alapján.

Vitalij Klicsko polgármester szerint Kijev központi városnegyedében, Pecserszkben és a főváros keleti részén található Dnyiprovszkijban súlyosan megrongálódott egy-egy lakóház. Az utóbbi, kilencemeletes lakóház több emelete is lángokban állt, ahogy az azt az alábbi videó is mutatja:

A helyi hatóságok szerint a támadásokban négy ember megsérült.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, hogy energetikai infrastruktúrában is kár keletkezett, igaz, azt nem részletezték, hogy milyen jellegű és mekkora kárról van szó.

A körvonalazódó amerikai-orosz béketerv mélyebb megértéséhez ezt a cikkünket ajánljuk:

Kapcsolódó
Mi értelme ennek a béketervnek?
És főleg: mi van mögötte, mi mozgatja az egyes szereplőket? Számos érdek és kényszer feszül egymásnak, azt viszont nem érteni, hogy a magyar kormány miért mond ellent saját magának.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ukrajna jelentősen megváltoztatta a béketervet, 19 pont maradt benne
Erdogan felajánlotta Putyinnak, hogy legyenek Isztambulban a béketárgyalások
Zelenszkij és az ukránok felsorolták, mibe nem fognak beleegyezni
Februártól szigorúan csak beutazási engedéllyel utazhatunk Nagy-Britanniába
Mi értelme ennek a béketervnek?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik