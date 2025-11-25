Mi értelme ennek a béketervnek?

A múlt pénteki eseményeket nagy várakozással figyelte mindenki, akiket valamennyire is érdekel az orosz-ukrán háború sorsa. Végül történt is valami egészen fontos, de teljesen másképp, mint ahogy vártuk.

A pénteki napnak alapvetően azért kellett volna fontosnak lennie, mert aznap léptek volna életbe azok a megtorló erejű másodlagos szankciók, amelyeket az Egyesült Államok vetett ki Kínára, Indiára és Törökországra, mivel nem voltak hajlandók leállni az orosz olaj vásárlásáról. India és Törökország csökkentette ugyan a vásárlásait, Kína nem. A szankciók mégis elmaradtak, a fenyegetés egyelőre üresnek tűnik.

Ehelyett az Egyesült Államok állt elő egy tervvel. Egy olyan, 28 pontot tartalmazó béketervet adtak át az ukránoknak, amelyen hónapok óta dolgoztak. Ez a terv egy igen furcsa kreálmány. Amerikai oldalról Steve Witkoff ingatlankereskedő, Donald Trump egyik béketeremtő embere vett benne részt. Witkoff korábban az izraeli béketárgyalásokban is kulcsszereplő volt, az ukrán-orosz tárgyalásokban vitt szerepét viszont gyanúval figyelték az ukránok, hiszen korábban kifejezetten sok orosz üzleti érdekeltsége volt.

A terv, amit az oroszokkal közösen dolgozott ki, nagyjából ezt a hangulatot tükrözte. A 28 pont hiánytalanul tartalmazta a maximalista orosz törekvéseket, így szerepelt köztük például a Donbasz teljes területének hivatalos átadása, egy demilitarizált zóna létrehozása, valamint Ukrajna hadseregének méretbeli korlátozása is.

Valamennyit az Ukrajnának nyújtott garanciák is erősödtek benne a korábbiakhoz képest: az Egyesült Államok most vállalná, hogy a NATO ötös cikkének megfelelő védelmet nyújt Kijev számára, valamint a befagyasztott orosz vagyon egy részét – százmilliárd eurót – Ukrajna újjáépítésére költenének, igaz, a profit fele az amerikaiakhoz kerülne.

Kapituláció

Ennek ellenére a terv inkább volt kapituláció, mint béketerv.

Ha a kapituláció kifejezés talán túlzónak is tűnik, a terv egy olyan konfliktus rendezését írta le, amelyben Ukrajna egyértelmű vesztesként fejezi be a háborút, az első világháborút lezáró, megtorló erejű megállapodásokra emlékeztetve. Ezután kezdődött az igazi kavarás. A terv elsőként