Mi értelme ennek a béketervnek?

Andrew Harnik / Getty Images
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részt vesz egy megbeszélésen Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Házban 2025. október 17-én.
2025. 11. 25. 06:00
És főleg: mi van mögötte, mi mozgatja az egyes szereplőket? Számos érdek és kényszer feszül egymásnak, azt viszont nem érteni, hogy a magyar kormány miért mond ellent saját magának.

A múlt pénteki eseményeket nagy várakozással figyelte mindenki, akiket valamennyire is érdekel az orosz-ukrán háború sorsa. Végül történt is valami egészen fontos, de teljesen másképp, mint ahogy vártuk.

A pénteki napnak alapvetően azért kellett volna fontosnak lennie, mert aznap léptek volna életbe azok a megtorló erejű másodlagos szankciók, amelyeket az Egyesült Államok vetett ki Kínára, Indiára és Törökországra, mivel nem voltak hajlandók leállni az orosz olaj vásárlásáról. India és Törökország csökkentette ugyan a vásárlásait, Kína nem. A szankciók mégis elmaradtak, a fenyegetés egyelőre üresnek tűnik.

Ehelyett az Egyesült Államok állt elő egy tervvel. Egy olyan, 28 pontot tartalmazó béketervet adtak át az ukránoknak, amelyen hónapok óta dolgoztak. Ez a terv egy igen furcsa kreálmány. Amerikai oldalról Steve Witkoff ingatlankereskedő, Donald Trump egyik béketeremtő embere vett benne részt. Witkoff korábban az izraeli béketárgyalásokban is kulcsszereplő volt, az ukrán-orosz tárgyalásokban vitt szerepét viszont gyanúval figyelték az ukránok, hiszen korábban kifejezetten sok orosz üzleti érdekeltsége volt.

Win McNamee / Getty Images Steve Witkoff (jobbra), az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja, valamint Jared Kushner, Donald Trump elnök veje és tanácsadója.

A terv, amit az oroszokkal közösen dolgozott ki, nagyjából ezt a hangulatot tükrözte. A 28 pont hiánytalanul tartalmazta a maximalista orosz törekvéseket, így szerepelt köztük például a Donbasz teljes területének hivatalos átadása, egy demilitarizált zóna létrehozása, valamint Ukrajna hadseregének méretbeli korlátozása is.

Valamennyit az Ukrajnának nyújtott garanciák is erősödtek benne a korábbiakhoz képest: az Egyesült Államok most vállalná, hogy a NATO ötös cikkének megfelelő védelmet nyújt Kijev számára, valamint a befagyasztott orosz vagyon egy részét – százmilliárd eurót – Ukrajna újjáépítésére költenének, igaz, a profit fele az amerikaiakhoz kerülne.

Kapituláció

Ennek ellenére a terv inkább volt kapituláció, mint béketerv.

Ha a kapituláció kifejezés talán túlzónak is tűnik, a terv egy olyan konfliktus rendezését írta le, amelyben Ukrajna egyértelmű vesztesként fejezi be a háborút, az első világháborút lezáró, megtorló erejű megállapodásokra emlékeztetve. Ezután kezdődött az igazi kavarás. A terv elsőként

