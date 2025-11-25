Macron: nyomást kell gyakorolni Putyinra

A francia államfő szerint Moszkva részéről “jelenleg egyértelműen nincs szándék a tűzszünetre”, és úgy vélte, hogy “továbbra is nyomást kell gyakorolni” Vlagyimir Putyinra, hogy megvalósulhassanak a tárgyalások – írta meg a portfolio.hu. Emmanuel Macron kedden, az Ukrajna mellett kiálló tettrekészek koalíciója által folytatott videóbeszélgetés után nyilatkozott a sajtónak. A videókonferencián többek között Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, Keir Starmer brit miniszterelnük, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Marco Rubio amerikai külügyminiszter is részt vett.

Több résztvevő beszámolt közvetlenül az oroszokkal, elsősorban Putyin elnökkel folytatott eszmecseréikről. Jelenleg egyértelműen nincs orosz szándék a tűzszünetre

– összegzett Macron, aki azt is hozzátette, hogy egyeztetést kezdeményeztek az Egyesült Államokkal és a NATO-val a jövőbeli tűzszünet részleteiről.

A biztonsági garanciákkal kapcsolatban szerinte mindenekelőtt “erős ukrán hadseregre” van szükség, mely ellentétes az amerikai terv első változatával, amelyet az ukránok és az európaiak azóta igyekeztek módosítani. Macron beszélt arról is, hogy biztosítani kell az ukrán hadsereg megerősítését egy orosz-ukrán megállapodás esetén. Ezt a munkát Franciaország és Nagy-Britannia fogja irányítani, szoros együttműködésben Törökországgal és az Egyesült Államokkal.

Macron azt is elmondta, hogy az orosz befagyasztott vagyonokról szóló döntést a következő napokban véglegesítik. Ezek a befagyasztott eszközök a francia elnök szerint azért rendkívül fontosak, mert nyomást jelenthetnek Moszkvára.