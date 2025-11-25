Csak a 2024-2025-ös pénzügyi évben 90 milliárd font (több mint 39 ezer milliárd forint) adóbevétel nem folyt be a brit államkasszába a Brexit miatt – adta hírül az economx.hu egy kedden ismertetett friss tanulmány alapján. Az érzékelhetőség kedvéért: ennyi pénzből a teljes magyar autóállomány 80 százalékát lehetne új autókra lecserélni. A House of Commons Library – mely londoni alsóház független elemzőműhelye – által írt elemzés az EU-ból való kilépés negatív azdasági hatásait összegezte.

Hasonlóan negatív következtetésekre jutott a brit Liberális Demokraták megbízásából készült kutatás is, mely kimondta: Nagy-Britannia GDP-je a 2016-os Brexit-népszavazás óta eltelt időszakban 6-8 százalékkal volt kisebb annál az értéknél, amelyet a brit nemzetgazdaság az Európai Unió teljes jogú tagjaként megtermelhetett volna.

Így legrosszabb esetben is az EU-ban maradás esetén potenciálisan elkönyvelhetőnél évi 65 milliárd fonttal (több mint 28 ezer milliárd forinttal) kevesebb adó folyt be.

Más elemzőműhelyek is hasonló következtetésekre jutottak. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által nemrégiben közölt tanulmány alapján az EU-ba irányuló brit áruexport értéke 20 százalékkal, a brit üzleti magánberuházások értéke csaknem 14 százalékkal esett 2018 és 2024 között. Továbbá a kiskereskedelmi szférában 16 400 brit vállalat szüntette be kivitelét az Európai Unióba, a kilépés miatt megnövekedett költségek és adminisztratív terhek miatt.