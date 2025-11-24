„Egy politikai maffia degeszre keresi magát” – a magyar kormány volt porondon az Európai Parlamentben

Több mint hét éve kezdeményezte a hetes cikkes eljárást az Európai Parlament (EP), és elszomorító, hogy azóta a magyar kormány még fokozottabban sérti az uniós értékeket, erről beszélt az EP-ben hétfőn Tineke Stirk zöldpárti képviselő.

A Telex szerint az akár egyes uniós jogok felfüggesztéséhez vezető eljárásról készülő jelentés felelőse szerint a kormány a civileket és a médiát támadja, és a hivatalosan még mindig csak elnapolt ellehetetlenítési törvénnyel igyekszik elhallgattatni őket.

Strik úgy látja, hogy a tagállami kormányokat képviselő Tanács hét éven keresztül nem tett semmit, hagyta, hogy Orbán Viktor magát tegye gazdagabbá a társadalom és az európai értékek kárára, és aláaknázta az uniós külpolitikát. Felhívta rá a figyelmet, hogy a jelentés a tétlenség miatt a kormányok testületét vádolná a jogállamiság megsértésével. A legutóbbi hetes cikkes meghallgatáson a saját elnökségük állapította meg, hogy több kormány cselekedne, hát akkor tegyenek így – szólította fel őket a cikk szerint.

A vitában több más képviselő is felszólalt. Michael McGrath. Az Európai Bizottság jogállamiságért is felelős tagja például emlékeztetett rá, hogy már kilencszer meghallgatták a magyar kormányt az eljárásban, de a következő lépéshez négyötödös többség kell.

Gál Kinga ezekre úgy felelt, Magyarország ellen 15 éve zajlik politikai boszorkányüldözés egyre képtelenebb vádakkal és frusztráltabb vádlókkal. A Fidesz–KDNP delegációjának elnöke szerint „a lemez a régi: hazugságok és kettős mérce a javából”.

Dobrev Klára DK-elnök szerint viszont igazuk van azoknak, akik a demokrácia vége miatt kongatják a vészharangot, Orbán rendszere a leplezetlen önkény.

Egy politikai maffia degeszre keresi magát, csak a korrupció működteti a rendszert. Az EU-t ellenségnek nevezik és kémkednek utána

– mondta.

Mély aggodalomra ad okot a politikai akarat hiánya a korrupció kezelésére, és az Integritás Hatóság korlátozott jogköre – ez a tervezett szöveg egyetlen gondolata, amivel egyet tudott érteni Borvendég Zsuzsanna. A Mi Hazánk képviselője a „kámforrá vált sms-ek és aranyvécék árnyékában” nehezen tartotta hihetőnek, hogy lenne politikai akarat a korrupció ellen az EP-ben.

A tervezet, amelyről vitáztak, többek között elítélné a magyar kormány „szándékos és rendszeres erőfeszítéseit” az uniós alapértékek aláásására, és kérné, hogy lépjenek a már csak a magyar kormány ellen zajló hetes cikkes eljárás második ágába. A végleges, közvetlen jogi következmények nélküli szövegről, kedden szavaz a teljes EP, jelzi a Telex.