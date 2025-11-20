Fáradásos törés miatt szakadt le a UPS repülőgépének hajtóműve a Louisville-i balesetben

Az USA Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottsága (NTSB) közzétette előzetes jelentését a UPS McDonnell Douglas MD-11(F) gépének november 4-i katasztrófájáról. Az estről készült felvételeken látszott, hogy az egyes számú hajtómű és tartópilonja leszakadt a repülőgépről az elemelkedés pillanatában. Az alkatrészeken anyagfáradás jeleit fedezték fel – írta az Airportal.hu.

A repülési adatrögzítő szerint a gép mindössze 10 méteres magasságot ért el a talajhoz viszonyítva a kevesebb mint egy percig tartó repülés során, ez elegendő volt ahhoz, hogy átrepüljön a légikikötő kerítése felett. A bal oldali futómű nem sokkal ezt követően egy raktárépület tetejének ütközött, a repülőgép pedig egy raktárra és más épületekre zuhant. A roncsok közel egy kilométer hosszú területen szóródtak szét, tűz és robbanás keletkezett.

Az NTSB felkutatta és laboratóriumba szállította a bal oldali hajtómű és tartópilonjának alkatrészeit. A jelentés szerint a túlterhelés okozta törés mellett anyagfáradásos repedésekre utaló jeleket is találtak.

A jelentés hozzáteszi, hogy a repülőgép a baleset idején mintegy 92 992 órányi repülési időt teljesített. A hajtóműpilon rögzítéseit már részletes vizsgálatnak kellett volna alávetni, szemrevételezéses ellenőrzést pedig a UPS karbantartási programja szerint 6 évente kellett végezni, amelyet legutóbb 2021 októberében teljesítettek.

Az N259UP lajstromjelű, 1991-ben gyártott, McDonnell Douglas MD-11(F) típusú áruszállító repülőgép a Louisville-Muhammad Ali Nemzetközi Repülőtérről Honoluluba tartott november 4-én. A járat 3 fős személyzetén kívül több mint 10, a katasztrófa helyszínén tartózkodó ember veszítette életét. Az FAA később földre parancsolta a típust.