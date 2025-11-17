Oroszországban felvették a terroristákat és szélsőségeseket tartalmazó szövetségi adatbázisba Mihail Kaszjanov volt miniszterelnököt, Szergej Gurijev világhírű közgazdászt és Kirill Martynovot, az emigrációban működő egyik utolsó független lapnak, a Novaja Gazeta Europenak a főszerkesztőjét a pénzügyi felügyeleti ügynökség, a Rosfinmonitoring honlapja szerint.

A Moscow Times azt írja, hogy az orosz bankok kötelesek befagyasztani a Rosfinmonitoring listáján szereplő személyek vagyonát, illetve minden számukra nyújtott pénzügyi szolgáltatást meg kell szakítaniuk.

Kaszjanov, Gurijev és Martynov már eddig is „külföldi ügynököknek” minősültek, külföldön élnek és az Oroszországi Háborúellenes Bizottság tagjai. Az Ukrajna elleni teljes körű háború megindítása után alapított bizottságot a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB azzal vádolja, hogy puccsot tervez Oroszországban.

Kaszjanov 2000 májusától 2004 februárjáig volt Vlagyimir Putyin elnöksége alatt miniszterelnök, korábban a pénzügyminisztériumot vezette. A politikus 2010-ben a később Moszkvában meggyilkolt Borisz Nyemcovval, Vlagyimir Riszkovval és Vlagyimir Milovval együtt alapított ellenzéki mozgalmat, ami később a Népi Szabadság Párt (PARNAS) néven működött, míg 2023 májusában a Legfelsőbb Bíróság feloszlatta.