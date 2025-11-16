amerikai egyesült államokfiatalkorúak börtöneszexuális bántalmazástanár
Nagyvilág

Kiskorú fogvatartottat kényszerített kapcsolatra az amerikai tanárnő

Photo by Sam Scholes / Getty Images
24.hu
2025. 11. 16. 12:41
Photo by Sam Scholes / Getty Images

14 év börtönbüntetésre ítélték a 27 éves Elena Bardin november 13-án, aki a bíróság szerint szexuálisan bántalmazott egy problémás fogvatartottat egy kentuckyi fiatalkorúak börtönében – írja a New York Post. A nő angolt tanított a létesítményben.

Bardin – aki egy ötéves lány anyja – szexuális kapcsolatba lépett a 17 éves fiúval. A vád szerint a nő arra is megkérte a tinédzsert, hogy ölje meg a férjét, ám a bíróság ezen pontban felmentette.

A tanárnő áprilisban bukott le, amikor a fiú cellájának rutinellenőrzése során körülbelül 193, szexuálisan explicit levelet és fotót találtak.

Bardin egyik levelében beismerte, hogy szexuális kapcsolata volt a fogvatartottal.

A nő felettese is tanúskodott, azt mondta, figyelmeztették, hogy szakítsa meg a kapcsolatot és tartsa magát távol a tinédzsertől, akit egy időben áthelyeztek egy másik részlegbe. Bardin ugyanakkor a jelek szerint nemhogy nem lépett hátrébb, de még fokozta is viselkedését.

A hatóságok szerint a levelek azt jelzik, hogy a pedagógus kényszerítette a tinédzsert, és azt szerette volna, hogy ölje meg a férjét. Az áldozat maga is tanúskodott, és kijelentette: nem tervezte végrehajtani az állítólagos gyilkosságot, a tanárnővel való kapcsolatra pedig börtönbeli időtöltésként tekintett.

Bardin a börtönbüntetés mellett 20 évre a szexuális bűnelkövetők listájára is felkerül.

