Egy gyorsvonat tetején utazott egy csapat turista Ausztriában, egyikük leesett és belehalt a sérüléseibe

Szombatra virradóra tragikus baleset történt az alsó-ausztriai Blindenmarkt közelében, amiben életét vesztette egy fiatal cseh nő. A Der Standard értesülései szerint a fiatalok egy csoportja – többségük szintén Csehországból érkezett – egy ICE gyorsvonat tetején utazott, ahonnan a baleset áldozata lezuhant, és olyan súlyosan megsérült, hogy bele is halt a zuhanásba.

A hatóságok vizsgálata alapján a társaság péntek késő esti órákban, Amstetten állomásán mászott fel a szerelvény tetejére, és kezdett vonatszörfözésbe. Az ORF úgy tudja, hogy körülbelül este tíz óra körül döntöttek úgy, hogy a vonat tetején folytatják útjukat. Majd a leszállás után, St. Pöltenben vették észre, hogy egyikük eltűnt. A két város nagyjából 75 kilométerre van egymástól, amit a gyorsvonat úgy 20 perc alatt tesz meg.

A csoport végül hajnali három óra körül jelentette az áldozat eltűnését a helyi rendőrségen. A nőt még az éjszaka folyamán megtalálták a vasúti pálya mentén, de már nem tudták megmenteni az életét. A mentési munkálatok idején a nyugati vasútvonal Amstetten és Ybbs közötti szakaszát lezárták, a forgalom pedig csak kora reggelre állt helyre.