Az egykori fiatal demokrata, aki legyőzte a Fidesz szövetségesét

Bő egy héttel ezelőtt, október 29-én a liberális-centrista D66 párt és listavezetője, Rob Jetten nyerte meg a hollandiai parlamenti választást. A D66 és a szélsőséges Szabadságpárt (PVV) egyaránt 26–26 mandátumot szerzett az alsóházban, a Tweede Kamerben, mégis Jettennek van esélye kormányt alakítani, mert 28 ezerrel több voksot kapott az általa irányított tömörülés, mint a bevándorlás- és iszlámellenes Geert Wilders vezette Szabadságpárt. Az utóbbival, a PVV-vel amúgy sem hajlandó szövetkezni a többi nagy párt.

Jetten a 2023-as ötödik helyről most az elsőre hozta fel pártját, ami személyes teljesítményének is köszönhető. Fő szlogenjét Barack Obamától kölcsönözte, a „Yes, we can” nyomán hollandul „Het kan wel” felkiáltásal nyerte meg a választást. Igaz, a D66-nak nincs könnyű dolga. Jetten elképzelései szerint a Szabadságpárton kívüli négy – többnyire középutasnak mondható – nagy pártnak kéne kormányt alakítania. Eszerint

a liberális-centrista D66,

a konzervatív-liberális VVD,

a kereszténydemokrata CDA

és a zöld-szociáldemokrata pártszövetség, a GL-PvdA foghatna össze.

Ennek a potenciális koalíciónak 86 mandátuma, azaz az abszolút többséghez elegendő képviselői helye lenne a százötven tagú alsóházban. Ám a választás előtt a konzervatív-liberális VVD elnöknője, Dilan Yesilgöz kijelentette: pártja nem hajlandó a szociáldemokratákkal együtt kormányozni.