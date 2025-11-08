d66geert wildershollandiarob jetten
Az egykori fiatal demokrata, aki legyőzte a Fidesz szövetségesét

Koen van Weel / ANP MAG / AFP
Rob Jetten
admin Szegő Iván Miklós
2025. 11. 08. 06:59
Koen van Weel / ANP MAG / AFP
Rob Jetten
Hollandia legnagyobb pártja lett a liberális D66, amelyet a 38 éves Rob Jetten vezet. A párthoz kötődő Fiatal Demokraták (Jonge Democraten) egykori vezetőjeként vágott bele a nagypolitikába, az idén pedig irányításával a D66 minimálisan ugyan, de megelőzte a Fidesszel azonos európai pártcsaládban lévő, bevándorlásellenes Szabadságpártot, a szélsőséges Geert Wilders politikai tömörülését. Így most először van esélye egy nyíltan meleg politikusnak, hogy kormányt alakítson Hollandiában. Igaz, a már megkezdett egyeztetések azt jelzik: nem lesz könnyű dolga.

Bő egy héttel ezelőtt, október 29-én a liberális-centrista D66 párt és listavezetője, Rob Jetten nyerte meg a hollandiai parlamenti választást. A D66 és a szélsőséges Szabadságpárt (PVV) egyaránt 26–26 mandátumot szerzett az alsóházban, a Tweede Kamerben, mégis Jettennek van esélye kormányt alakítani, mert 28 ezerrel több voksot kapott az általa irányított tömörülés, mint a bevándorlás- és iszlámellenes Geert Wilders vezette Szabadságpárt. Az utóbbival, a PVV-vel amúgy sem hajlandó szövetkezni a többi nagy párt.

Jetten a 2023-as ötödik helyről most az elsőre hozta fel pártját, ami személyes teljesítményének is köszönhető. Fő szlogenjét Barack Obamától kölcsönözte, a „Yes, we can” nyomán hollandul „Het kan wel” felkiáltásal nyerte meg a választást. Igaz, a D66-nak nincs könnyű dolga. Jetten elképzelései szerint a Szabadságpárton kívüli négy – többnyire középutasnak mondható – nagy pártnak kéne kormányt alakítania. Eszerint

  • a liberális-centrista D66,
  • a konzervatív-liberális VVD,
  • a kereszténydemokrata CDA
  • és a zöld-szociáldemokrata pártszövetség, a GL-PvdA foghatna össze.

Ennek a potenciális koalíciónak 86 mandátuma, azaz az abszolút többséghez elegendő képviselői helye lenne a százötven tagú alsóházban. Ám a választás előtt a konzervatív-liberális VVD elnöknője, Dilan Yesilgöz kijelentette: pártja nem hajlandó a szociáldemokratákkal együtt kormányozni.

