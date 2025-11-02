Az EU-s országok közül egyedül Magyarország nem írta alá az újvidéki tragédiára emlékező közleményt

Az Európai Unió tagállamai közült egyedül Magyarország nem írt alá azt a közleményt, amelyet az EU szerbiai küldöttsége tett közzé az újvidéki tragédia egyéves évfordulójával kapcsolatban – vette észre a Telex. A vajdasági városban 2024. november 1-jén egy vasútállomás épületszerkezete omlott össze, amely 16 ember halálát okozta, és súlyos társadalmi-politikai válságot indított el Szerbiában

A dokumentumban ismételten részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak és hozzátartozóinak és hangsúlyozták: az alapvető jogok és értékek, így a békés gyülekezés szabadsága és a sajtószabadság, az EU alapértékei, amelyeket minden tagállamnak védenie és tiszteletben tartania kell. A közleményben felszólították a társadalmi szereplőket az önmérsékletre, a feszültségek enyhítésére és az erőszak elkerülésére.

A nyilatkozatot az EU valamennyi tagállama aláírta, Magyarország kivételével, holott az Orbán-kormány folyamatosan lobbizik Szerbia uniós tagsága mellett. A Telex megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy megerősítsék az információt, illetve magyarázatot kértek arra, miért maradt ki Magyarország az aláírók közül, ám válasz cikkünk írásáig nem érkezett.

Magyar fiatalokat vetkőztettek le a szerb határőrök

Amint arról beszámoltunk, szombaton magyar egyetemisták indultak Újvidékre, hogy csatlakozzanak a szerb diákokhoz az egy évvel ezelőtti katasztrófa áldozatainak csendes megemlékezésére. A szerb határőrök azonban többeket indoklás nélkül visszafordítottak, és különböző eszközöket, például walkie-talkie-kat, matricákat, kitűzőket, elkoboztak, két lányt pedig fehérneműre vetkőztettek.

A 30 fős magyar csoportból csak 11 főnek sikerült bejutnia az országba, a Hallgatói Szakszervezet szerint a visszautasított diákok egy olyan dokumentumot kaptak, hogy „nemzetbiztonsági fenyegetést” jelentenek Szerbiára.

A magyar külügyminisztérium annyit közölt, hogy hozzájuk eddig nem érkezett bejelentés sem magyar állampolgárok, sem a szerb hatóságok részéről, ha ez megtörténik, akkor megteszik a szükséges lépéseket.