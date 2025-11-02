Nem csoda, hogy Trump kikosarazta Orbánt, Erdogannak is el kell fordulnia az orosz olajtól

Törökország legnagyobb olajfinomítói kevesebb olajat vásárolnak Oroszországtól a legújabb nyugati szankciókhoz alkalmazkodva – közölte a Reuters hírügynökség.

Törökország az orosz nyersolaj egyik fő vásárlója Kína és India mellett. A török ​​finomítók most hasonló lépéseket tesznek, mint India, ami az Egyesült Államok, az Európai Unió és az Egyesült Királyság azon erőfeszítéseinek hatását jelzi, hogy megfékezzék az ukrajnai háború finanszírozására használt orosz olajeladásokat.

A török döntés fényében nem tűnik véletlennek, hogy Donald Trump elnök Orbán Viktor személyes lobbizása ellenére is visszautasította, hogy a Magyarország külön engedélyt kapjon az orosz olajimport szinten tartására.

A Reuters forrásai szerint az egyik legnagyobb török ​​finomító, a SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), amely az azeri SOCAR vállalat tulajdonában van, a közelmúltban négy szállítmány nyersolajat vásárolt Iraktól, Kazahsztántól és más nem orosz termelőktől decemberi érkezéssel.

Ez a Reuters számításai szerint napi 77 000 és 129 000 hordó közötti nem orosz olajkínálatot jelent a szállítmány méretétől függően, ami azt jelenti, hogy a SOCAR kevesebb orosz nyersolajat fog felhasználni.

A Kpler adatai szerint az orosz nyersolaj gyakorlatilag a STAR finomító októberi és szeptemberi, napi mintegy 210 000 hordónyi nyersolaj-bevételének teljes egészét tette ki.

Két forrás szerint a négy szállítmány egyike egy kazah KEBCO szállítmány, amely minőségben megegyezik az orosz Urals nyersolajjal, de Kazahsztánból származik. A SOCAR STAR finomítója idén mindössze egyetlen másik kazah minőségű szállítmányt importált, 2024-ben pedig egyet sem.