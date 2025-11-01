Izrael szerint a Hamász nem izraeli túszok holttestét adta át

A Hamász palesztin iszlamista szervezet nem izraeli túszok földi maradványait adta át pénteken a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságának (ICRC) – közölte szombaton az izraeli hadsereg igazságügyi vizsgálatokra hivatkozva. A Nemzeti Igazságügyi Orvostani Intézet a három ember földi maradványainak vizsgálata után megállapította, hogy azok nem az eltűnt túszoké.

Korábban már előfordult, hogy a Hamász olyan maradványokat adott át, amelyekről később kiderült, hogy más személyekhez tartoznak, ami felháborodást váltott ki Izraelben. A kormány egyelőre nem kommentálta az esetet és annak lehetséges következményeit.

Csütörtökön a Hamász visszajuttatta két, 2023. október 7-én elrabolt túsz, Amiram Kuper és Szahar Baruch holttestét Izraelnek. Az izraeli hatóságok a további tizenegy túszt addig eltűntként nyilvánítják, amíg földi maradványaikat nem szolgáltatják vissza.

A Hamász az Egyesült Államok által támogatott tűzszüneti megállapodás keretében fokozatosan szolgáltatja vissza a holttesteket, de azt állítja, hogy a romok és alagutak miatt nehéz megtalálni őket, míg Izrael azzal vádolja a palesztin szervezetet, hogy szándékosan késlelteti a folyamatot.

(MTI)