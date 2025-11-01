izraelhamászholttestekgáza
Nagyvilág

Izrael szerint a Hamász nem izraeli túszok holttestét adta át

Mohammed Eslayeh / Anadolu via AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 11. 01. 14:38
Mohammed Eslayeh / Anadolu via AFP

A Hamász palesztin iszlamista szervezet nem izraeli túszok földi maradványait adta át pénteken a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságának (ICRC) – közölte szombaton az izraeli hadsereg igazságügyi vizsgálatokra hivatkozva. A Nemzeti Igazságügyi Orvostani Intézet a három ember földi maradványainak vizsgálata után megállapította, hogy azok nem az eltűnt túszoké.

Korábban már előfordult, hogy a Hamász olyan maradványokat adott át, amelyekről később kiderült, hogy más személyekhez tartoznak, ami felháborodást váltott ki Izraelben. A kormány egyelőre nem kommentálta az esetet és annak lehetséges következményeit.

Csütörtökön a Hamász visszajuttatta két, 2023. október 7-én elrabolt túsz, Amiram Kuper és Szahar Baruch holttestét Izraelnek. Az izraeli hatóságok a további tizenegy túszt addig eltűntként nyilvánítják, amíg földi maradványaikat nem szolgáltatják vissza.

A Hamász az Egyesült Államok által támogatott tűzszüneti megállapodás keretében fokozatosan szolgáltatja vissza a holttesteket, de azt állítja, hogy a romok és alagutak miatt nehéz megtalálni őket, míg Izrael azzal vádolja a palesztin szervezetet, hogy szándékosan késlelteti a folyamatot.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Öt tűzoltó ült a baleseti helyszínre száguldó, Piteştinél felboruló szerkocsiban
Kétezer daru pusztult el egy német faluban
Bocsánatot kért Trumptól a kanadai miniszterelnök a Reagan-beszédes társadalmi célú hirdetés miatt
Véletlenül egy szigeten felejtették a luxushajó idős utasát, másnapra meghalt
Két lányt fehérneműre vetkőztettek a szerb határőrök, akik nem engedték be az újvidéki tragédia évfordulójára érkező magyar diákokat az országba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik