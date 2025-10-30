Úgy tűnik, a centrista D66 nyeri a hollandiai választást, Gert Wilders pártja leszerepelt

A szavazatok 90 százalékos feldolgozottságánál azt közölte csütörtök reggel a Reuters, hogy minden bizonnyal a centrista D66 párt nyeri a holland választásokat, köszönhetően annak is, hogy Orbán Viktor szövetségesének, Gert Wildersnek a szélsőjobboldali Szabadság Pártja (PVV) jelentősen veszített a támogatottságából.

A Reuters jelentése szerint szűk 2300 szavazat az előnye a D66-nak Wildersékkel szemben, becslések szerint a centrista erő 27 mandátumot szerezhet a 150 fős alsóházban, ami bár nem tűnik kiugróan nagy számnak, Hollandiában ez már elég lehet a kormányalakításhoz.

A választás legnagyobb nyertese a végeredménytől függetlenül is a D66, ami megháromszorozhatja a parlamenti képviselői számát, miközben a Szabadság Párt a 2023-as rekorderedményéhez képest jelentős visszaesést produkál. Tovább nehezíti Wilders dolgát, hogy minden jelentős holland párt kizárta, hogy koalícióra lépne a szélsőjobboldallal, így a Szabadság Pártnak minimális esélye van arra, hogy bármilyen formában kormányra kerüljön. Wilders ennek ellenére csütörtök reggel kijelentette, mindent meg fognak tenni, hogy a PVV végül győztesen kerüljön ki a választásokból.

A D66 vezetője, Rob Jetten a hírügynökség szerint úgy kommentálta a részeredményeket: „Nemcsak Hollandiának, hanem az egész világnak megmutattuk, hogy le lehet győzni a populista és szélsőjobboldali mozgalmakat”.