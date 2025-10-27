Várakozáson felül teljesített és nyert a félidős választáson a populista argentin elnök pártja

Javier Milei argentin elnök pártja 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat az alsóházban. A peronista ellenzék a szavazatok több mint 90 százalékának összeszámlálása után 24,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy Milei pártja 64 mandátumot szerez, míg a peronisták 31 mandátumot, írja az MTI.

Az eredmény egyértelmű győzelemnek számít Milei számára, és támogatást jelent kemény megszorító politikájához.

A hivatalos eredmények szerint pártja, a La Libertad Avanza a fontos Buenos Aires tartományban 41,5 százalékos szavazati arányt ért el, ezzel szűken megelőzve a peronista koalíciót, amely 40,8 százalékot kapott. A tartomány régóta a peronisták fellegvárának számított.

„Az argentinok megmutatták, hogy nem akarnak visszatérni a kudarcot vallott modellhez” – mondta Milei a támogatói előtt egy Buenos Aires-i szállodában, miután az eredmények ismertté váltak.

Az elnök kabinetátalakítást is fontolgat, amelyben a középutas PRO párt tagjai is szerepelhetnek.

„Az eredmény még a legoptimistább Milei-támogatók reményeit is felülmúlja” – mondta Marcelo Garcia, az amerikai kockázati tanácsadó cég, a Horizon Engage amerikai igazgatója. „Ezzel az eredménnyel Milei könnyedén meg tudja védeni rendeleteit és vétóit a kongresszusban” – tette hozzá Garcia, megjegyezve, hogy a szövetségesek még inkább motiváltak lesznek a győztes elnök támogatására.

A választási részvétel körülbelül 68 százalékos volt – az elmúlt évtizedek legalacsonyabbja –, ami María Laura Tagina, a Universidad Nacional de San Martín politológusa szerint a kormányzati fáradtság és a korrupciós botrányok hatását tükrözi. Milei maga történelmi napnak nevezte az eseményt, és a reformok folytatását ígérte, miközben koalíciós együttműködésre is hajlandóságot mutatott.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban kijelentette, hogy Argentína pénzügyi támogatását Milei választási sikeréhez köti:

az adminisztráció akár 40 milliárd dolláros segítséget nyújthat Argentínának, amely tartalmaz egy már aláírt, 20 milliárd dolláros valutacsere-megállapodást is.