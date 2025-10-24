Az USA Donald Trump elnöksége alatt először vetett ki szankciókat Oroszországra: a két legnagyobb olajcéget, a Rosznyeftet és a Lukoilt szankcionálták csütörtökön. Scott Bessent pénzügyminiszter a lépést azzal indokolta, hogy Moszkva nem kellőképpen eltökélt az ukrajnai béke érdekében.

A Politiconak nyilatkozó szakértők és állami források szerint a november 21-én életbe lépő amerikai szankciók nem fogják megbénítani Vlagyimir Putyin háborús gépezetét, viszont az Európai Unió segítségére lesznek abban, hogy a blokk végleg elvágja magát az orosz olaj importálásától.

Trump a szankciók bejelentése előtt egy hónappal keményen bírálta Európát azért, mert „megbocsáthatatlan” módon továbbra is vásárolnak energiát Oroszországtól.

Kimberly Donovan, az amerikai Atlantic Council agytröszt szakértője azt mondta, a mostani szankciók „nagy lépést jelentenek” az európai orosz olajimport elleni intézkedések terén. Az amerikai pénzügyminisztérium továbbá közölte azt is: „lehetséges”, hogy szankciókat fognak kivetni a két orosz olajcéggel együttműködőkre is. A szakértő szerint ez azt jelentené, hogy egyetlen bank sem kezelné ezeknek a szereplőknek a tranzakcióit Európában.

Az EU-n belül különösen Magyarország és Szlovákia esetében keltenek aggodalmat a szankciók, ha azok miatt az orosz olajimport teljesen leállhat. Ha az USA az említett szankciókat érvényesíti, az „az import leállásához vezetne” – ismerte el egy névtelenséget kérő szlovák tisztviselő, hozzátéve, hogy ebben az esetben Szlovákia „valószínűleg” mentességet fog kérni Washingtontól. A magyar külügyminisztérium nem reagált a lap megkeresésére.

Az EU csütörtökön elfogadta a 19. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, ennek részeként a Rosznyeft elleni intézkedéseket is szigorították. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy mérlegelik a Lukoillal kapcsolatos tranzakciós tilalom bevezetését is.