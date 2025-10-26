oroszországmoszkvatömegverekedés
Nagyvilág

Utcai tömegverekedés volt Moszkvában, több mint 80 embert vett őrizetbe rendőrség

afp
admin Spirk József
2025. 10. 26. 16:22
afp

Az orosz belügyminisztérium vasárnapi közlése szerint több mint 80 embert vettek őrizetbe a rendőrök egy moszkvai lakónegyedben kitört utcai összecsapást követően.

A Reuters szerint a tömegverekedés migránsok csoportjai közötti robbant ki. A hivatalos bejelentés szerint az összes érintett külföldit kitoloncolják.

Az orosz média videókat tett közzé, amelyeken az volt látható, hogy a csoportok botokkal és ásókkal csaptak össze az utcákon, és parkoló autókat rongáltak meg a Proksino lakópark közelében.

Az orosz belügyminisztérium közölte, hogy 19 embert tartóztattak le huliganizmus miatt, hozzátéve, hogy az orosz állampolgárságú migránsoktól megvonhatják az állampolgárságukat.

Azokat a külföldi állampolgárokat, akiket nem helyeznek börtönbe, kitoloncolják, és megtiltják számukra a visszatérést

– mondta Irina Volk, a belügyminisztérium szóvivője.

A migráció, különösen a közép-ázsiai és kaukázusi volt szovjet tagköztársaságokból, jelentős belpolitikai kérdéssé vált Oroszországban.

A migrációt a moszkvai koncertteremben 2024-ben elkövetett, több halálos áldozatot követelő támadás óta mér korlátozták. Az orosz hatóságok szerint a terrortámadást tádzsikok követték el.

