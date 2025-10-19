Átcsúszott egy észak-koreai katonaszökevény a dél-koreai határon

Átszökött egy észak-koreai katona a szigorúan őrzött dél-koreai határon vasárnap – közölte a dél-koreai hadsereg. A katona vasárnap lépte át a demarkációs vonalat, majd őrizetbe vették. Az AP által idézett közlemény szerint

a katona kifejezte azt a szándékát, hogy Dél-Koreában telepedjen le.

Ez volt az első bejelentett eset, mióta tavaly augusztusban egy másik észak-koreai katona, egy törzsőrmester tavaly augusztusban szintén dezertált, majd az országhatár határ keleti szakaszán keresztül Dél-Koreába menekült.

A koreai háború vége, vagyis 1953 óta Dél-Koreába menekült mintegy 34 000 észak-koreai ember túlnyomó többsége Kínán keresztül érkezett, amelynek hosszú, átjárható határa van Észak-Koreával. Tavaly 236 észak-koreai érkezett Dél-Koreába, ezeknek 88 százaléka nő volt.