Debrecenben találtak meg egy Ausztriában eltűnt fiút

Péntekről szombatra virradó éjjel figyeltek fel a járőrök egy csellengő gyermekre Debrecen belvárosában, írja a police.hu.

Az egyenruhások a beszámoló szerint azonnal odasiettek, és megkérdezték, mégis mit csinál éjszaka egyedül az utcán.

Mint kiderült, a kamasz Ausztriából szökött el, és már körözték az osztrák hatóságok. Elmondása szerint a családi viták miatt indult útnak, és vonattal érkezett Debrecenbe.

Az egyenruhások biztonsági intézkedés keretében beszállították a 14 éves fiút a rendőrkapitányságra, meghallgatták, majd értesítették a körözést kibocsátó szervet.