légiközlekedésbalesetrepülésrepülő
Nagyvilág

Légiközlekedés: kisrepülőket ért balesetekben haltak meg a legtöbben tavaly Európában

admin Vaskor Máté
2025. 10. 15. 14:27

Tavaly 91-en vesztették életüket az Európai Unió területén az uniós országokban lajstromba vett légi járműveket érintő közlekedési balesetekben, 30-cal kevesebben, mint 2023-ban – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán.

A jelentés szerint 2024-ben a legtöbb halottal járó légibaleset a korábbi évekhez hasonlóan az úgynevezett általános célú repülés kategóriába tartozó repülőgépeket érintette. Ezen alkategóriában a kisrepülőket ért balesetekben 74, a para- és motoros vitorlázógépek belesetében 10, a helikopterek által elszenvedett belesetekben 6, hőlégballont ért balesetben egy ember halt meg tavaly.

A felsorolt halálos légibalesetek 91,2 százaléka nem kereskedelmi céllal végzett, azaz üzleti, bemutató, képzési vagy oktatási repülési tevékenység közben, 5,5 százaléka légi munkával – például mezőgazdasági tevékenység, fényképezés, földmérés, megfigyelés és járőrözés, kutatás és mentés, valamint légi hirdetések céljából végzett – repülésekkel kapcsolatban, 3,3 százaléka pedig kereskedelmi célú légi szállítást közben történt.

Az unió területén 214 ember sérült meg az EU-ban lajstromozott repülőgépek által okozott légi balesetekben, szemben a 2023-as 229 esettel. A sérülések mintegy 60 százaléka, 129 eset az általános célú repülés kategóriába tartozó repülőgépbalesetekben történt. A para- és motoros vitorlázógépek balesetekei 41, a helikopterbalesetek 24, a hőlégballonokat ért balesetek pedig 20 ember sérülésével jártak.

A balesetet szenvedett repülőgéptípus megnevezése nélkül az Eurostat arról tájékoztatott, hogy 2023-ben 4, 2024-ben 3 ember halt meg légiközlekedési eszköz balesetében Magyarországon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szijjártó Péter ismét Moszkvából jelentkezett: „A világ minden állama elég okos, hogy megítélje, kik a megbízható partnerek
NATO-főtitkár: Ukrajna támogatásának a lehető legerősebbnek kell maradnia
25 év fegyház helyett 2 év 6 hónapot kapott Gyönyör Teréz, az ipolysági méregkeverő
Charlie Kirk posztumusz Amerika legmagasabb polgári kitüntetésben részesült
Dobrev Klára Schmidt Mária fenyegetéséről: „Nyilván pánik van. Az igazság nem derülhet ki, mert borulna minden”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik