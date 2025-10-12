egyiptomkatarautóbalesetgázai háború
Autóbalesetben meghaltak a gázai háborúlezáró ünnepségre utazó katari vezetők

2025. 10. 12. 14:16
Autóbalesetet szenvedett Egyiptomban egy katari kormányzati tisztségviselőket szállító autó, három tisztségviselő meghalt, ketten megsérültek – jelentette Katar kairói nagykövetsége vasárnap.

Az X-en közzétett üzenet szerint a tisztségviselők a hétfői, a gázai háborút lezáró, Sarm es-Sejkben rendezendő aláíróünnepségre utaztak, amikor a baleset történt.

A sérülteket kórházban ápolják, a holttesteket a nap folyamán Katarba szállítják.

Biztonsági források szerint a gépkocsi Sarm es-Sejktől 50 kilométerre borult fel egy kanyarban. (MTI)

