Nyolc korábban Oroszországba hurcolt ukrán gyerek tért haza az elmúlt 24 órában Melania Trumpnak köszönhetően

Nyolc ukrán gyermek tért haza családjához az orosz elnökkel folytatott egyeztetések eredményeként – jelentette be pénteken Melania Trump amerikai first lady a Fehér Ház sajtótermében. Hozzátette, a további gyermekek hazatéréséről is zajlanak az egyeztetések.

A first lady beszédében felidézte, hogy augusztusban levelet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az Oroszországba hurcolt ukrán gyerekek ügyében. Elmondása szerint a levelet férje, Donald Trump adta át személyesen Putyinnak kettejük alaszkai találkozóján. Melania Trump elmondása szerint az orosz elnök írásban válaszolt, jelezve együttműködési szándékát, és ezt követően közvetlen kommunikáció alakult ki közte és Putyin között a gyermekek ügyében.

Az elmúlt hónapokban a két fél részvételével több bizalmas háttéregyeztetés és telefonos megbeszélés zajlott. Az elmúlt 24 órában nyolc ukrán gyermek térhetett vissza családjához – jelentette be a first lady, hozzátéve, hogy a tárgyalások a további gyermekek hazatéréséről is folytatódnak. Melania Trump elmondta, hogy „három gyermeket a frontvonalbeli harcok miatt választott el a háború a szüleitől, további öt pedig a konfliktus következtében került távol családtagjaitól”. A nyolc gyermek között volt egy kislány is, akit Ukrajnából Oroszországba vittek vissza, hogy újra találkozhasson a családjával.

Melania Trump kiemelte, hogy megbízottja közvetlenül az orosz elnök munkatársaival dolgozott együtt a gyermekek biztonságos hazatérése érdekében. Az orosz hatóságok a folyamat során adatlapokat, fényképeket, valamint orvosi és pszichológiai jelentéseket adtak át a gyerekekről; ezeket az ukrán és az orosz gyermekjogi biztos közösen ellenőrizte, hitelességüket pedig az amerikai kormány is megerősítette – tette hozzá.

A first lady hangsúlyozta, hogy az együttműködés célja a háború sújtotta gyerekek helyzetének átlátható kezelése, az egészségügyi információk szabad cseréje, valamint annak biztosítása, hogy a gyerekek addig is kapcsolatban maradhassanak családjaikkal, amíg mindannyian visszatérhetnek otthonukba. Külön kitért azokra is, akik a háború idején még kiskorúak voltak, de időközben nagykorúvá váltak, és jelenleg Oroszországban élnek. Jelezte, hogy az ő hazatérésük előkészítése is folyamatban van.

