Norvégiában megtorlásra számítanak, ha nem Trump nyeri a Nobel-békedíjat

Az amerikai-norvég kapcsolatok jelentős romlásával járhat, ha nem Donald Trump a Nobel-békedíjat, ettől tartanak a skandináv ország elemzői és vezető politikusai, írja a Guardian.

A Nobel Bizottság már döntött arról, hogy idén ki kapja a díjat, amit hétfőn jelentenek majd be. A szakértők szerint Trumpnak nem sok sansza van, mert a döntés már azelőtt megszületett, hogy a Hamász és Izrael megállapodott a tűzszünetről, ami növelte volna a nyerési esélyeit.

De ha nem Trump nyer, akkor a norvégok szerint elképzelhető, hogy úgy érzi, nyíltan átnéznek rajta, amit akár meg is torolhat.

Kirsti Bergstø, a baloldali szocialisták szóvivője arról beszélt, Oslónak mindenre fel kell készülnie.

Donald Trump extrém irányba viszi az Amerikai Egyesült Államokat, támadja a sajtószabadságot, titkos rendőrség rabol el fényes nappal maszkban embereket, és intézetekre, bíróságokra csap le. Amikor az elnök ilyen autoriter, akkor természetesen mindenre fel kell készülnünk. A Nobel Bizottság egy független testület és a norvég kormánynak semmilyen hatása nincs rá. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt Trump tudja

– magyarázta.

Trump már régóta emlegeti, hogy meg kellene kapnia a a díjat, amit elődje, Barack Obama is átvehetett még 2009-ben.

Sajtóértesülések szerint az elnök júliusban felhívta Jens Stoltenberget, Norvégia gazdasági miniszterét és volt NATO-főtitkárt, hogy a Nobel-békedíjról érdeklődjön. A múlt havi ENSZ-közgyűlésen pedig kijelentette: hét lezárhatatlan háborúnak vetett véget, ezért mindenki szerint neki kellene kapnia a díjat.

Harald Stanghelle norvég elemző, újságíró a napokban arról értekezett, hogy ha nem Trump nyer, akár vámokat is kivethet Norvégiára, vagy ellenségnek titulálhatja az országot.

Trump kiszámíthatatlan. Nem akarom a félelem szót használni, de van egy olyan érzése az embernek, hogy kihívás elé állhatunk. Nagyon-nagyon nehéz Donald Trumpnak elmagyarázni, hogy ez egy teljesen független bizottság, mert nem tiszteli az ilyen típusú függetlenséget

– mondta.

Hozzátette: ha Trump nyerne, az a Nobel-díjak történetének legnagyobb meglepetése lenne.