Már 36 kamasz holttestét azonosították az indonéziai iskolaomlásban

Indonéziában harminchatra emelkedett a héten összeomlott bentlakásos iskola áldozatainak száma – közölte vasárnap a katasztrófa-elhárítás az MTI tudósítása szerint.

A hivatal hozzátette: folytatják a hetedik napja tartó kutatást a további huszonhét, romok alatt rekedt fiatal holtteste után. Az áldozatok 13 és 19 év közöttiek. A kutatási munkákhoz darukat is bevetettek a törmelékek kiemelésére. A munka 60 százalékát már elvégezték, a kutatást hétfőn tervezik befejezni.

Amint arról beszámoltunk, a Kelet-Jáva tartományban fekvő Sidoarjo város iszlám bentlakásos iskolájának épülete hétfő délután omlott össze,

A hatóságok továbbra sem tudják, hogy pontosan hányan lehetnek a romok alatt, mert azt csak hozzávetőlegesen tudták megállapítani az iskolalátogatási adatok és a családoktól kapott tájékoztatás alapján. „Nagyon reméljük, hogy nincs 59 ember a romok alatt” – mondta Suharyanto, a katasztrófavédelmi hivatal vezetője az alapján, hogy ennyire becsülik a gyerekek számát, de kiderült, hogy néhány esetben a szülők tévesen hitték, hogy az ő gyerekük is az eltűntek között van.

A katasztrófavédelem szerint az épület azért dőlt össze, mert engedély nélkül akarták két újabb emelettel bővíteni, amelynek a súlyát a falak nem bírták el.

Az épületben éppen imádkoztak a 12–19 éves fiúk, mikor rájuk szakadtak a fölső szintek. A lányok az iskola egy másik szárnyában voltak, ahonnan ki tudtak menekülni. A szülők pénteken egyeztek be a munkagépek bevetésébe, miután a mentők nem tapasztaltak életjeleket a romok alól.

A vallási minisztérium adatai szerint Indonéziában, a világ legnagyobb muszlim többségű országában mintegy 42 ezer hagyományos iszlám bentlakásos iskola van, ahol hétmillió diák tanul. (MTI)