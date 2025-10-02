indonéziaiskolaösszedőltmentés
Több tucat diák lehet az összedőlt indonéz iskola romjai alatt, minimális az esély, hogy élnek még

Suryanto Suryanto / ANADOLU / AFP
admin Török László
2025. 10. 02. 11:56
Suryanto Suryanto / ANADOLU / AFP

Az indonéz mentőcsapatok versenyt futnak az idővel, mert továbbra is több tucatnyi diák lehet még a három nappal ezelőtt összedőlt kelet-jávai iszlám bentlakásos iskola épületének romjai alatt. A hatóságok csütörtökön engedélyezték a nehézgépek bevetését a romok eltakarításához, amit eddig túl kockázatosnak tartottak az esetleges túlélők miatt – írta az MTI.

A katasztrófavédelem illetékesei közölték, hogy a romok alatt rekedt diákok szüleivel egyeztetve hozták meg a döntést a nehézgépek munkába állításáról, miután az omlásveszély miatt csupán kézi eszközökkel végzett kutatás és mentés lassú volt, és egyre fogy az esélye annak, hogy túlélőket találjanak.

A hatóságok drónokat és hőkamerákat is bevetettek a kutatáshoz, de csütörtökön már nem érzékeltek túlélőkre utaló jeleket, miközben a rendelkezésre álló adatok szerint még 59 diák lehet a törmelékek alatt. A Kelet-Jáva tartományban, Sidoarjo körzet Buduran falujában található bentlakásos iszlám iskola épülete hétfőn kora délután dőlt össze.

A hatóságok eddig öt halálos áldozatról és mintegy száz sérültről számoltak be, akik közül még több tucatnyian vannak kórházban főleg végtagtörésekkel vagy fejsérüléssel. Szerdán öt diákot sikerült kimenteni – közölte csütörtökön Pratikono, a képzési és kulturális ügyek koordinációs minisztere, és azt ígérte, hogy a nehézgépekkel rendkívül óvatosan emelik meg a betonelemeket, nehogy súlyosabban veszélyeztessék a túlélőket.

Suharyanto, a katasztrófavédelmi hivatal vezetője azonban elmondta: már nem reménykednek abban, hogy további túlélőkre bukkannak. Hozzátette: a hatóságok továbbra sem tudják, hogy pontosan hányan lehetnek a romok alatt, mert azt csak hozzávetőlegesen tudták megállapítani az iskolalátogatási adatok és a családoktól kapott tájékoztatás alapján. „Nagyon reméljük, hogy nincs 59 ember a romok alatt” – mondta az alapján, hogy ennyire becsülik a számukat, de kiderült, hogy néhány esetben a szülők tévesen hitték, hogy az ő gyerekük is az eltűntek között van.

A katasztrófavédelem szerint az épület azért dőlt össze, mert engedély nélkül akarták két újabb emelettel bővíteni, amelynek a súlyát a falak nem bírták el. Az épületben éppen imádkoztak a 12-19 éves fiúk, mikor rájuk szakadtak a fölső szintek. A lányok az iskola egy másik szárnyában voltak, ahonnan ki tudtak menekülni.

