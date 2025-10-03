bulgáriaesőtermészeti katasztrófa
Többen meghaltak az özönvízszerű esőzések miatt egy bolgár üdülővárosban

Három ember, köztük két mások mentésével próbálkozó férfi meghalt Elenite üdülőtelepülésén, a Fekete-tenger partjánál az özönvízszerű esőzések után Bulgáriában – mondta Daniel Mitov belügyminiszter pénteken újságíróknak.

Az egyik áldozat egy épület földszintjén halt meg, miután megérkezett az első árhullám. A mentőcsapatoknak sikerült másokat kimenteniük az épületből, de ezt a férfit már holtan találták.

A miniszter elmondta, hogy a két másik életét vesztett férfi közül az egyikük a határőrség kötelékébe tartozott, a másikuk pedig egy kotrógép-kezelő volt, aki felajánlotta segítségét. Hozzátette, hogy vészjelzéseket fognak kiadni, és arra kérte az embereket, hogy ne utasítsák vissza az evakuálást.

Mitov szerint a következő 24 órában további esőzések várhatók. A part menti Burgas régiót érintően, valamint Bulgária más részein is rendkívüli állapotot hirdettek a súlyos infrastrukturális károkat okozó esőzések miatt.

