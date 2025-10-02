manchesterzsinagógatámadás
Támadás történt egy manchesteri zsinagógánál, hárman meghaltak

2025. 10. 02. 12:42
Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál. A támadót a rendőrség lelőtte – írja az MTI. Andy Burnham, az északnyugat-angliai nagyváros polgármestere közölte, hogy a támadásban négyen sérültek meg.

A BBC cikke szerint a támadó két áldozata is életét vesztette. Arról is írnak, hogy bombaszakértők tartanak a helyszínre.

A munkáspárti politikus súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt. A rendőrségi közlemény szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte. Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.

