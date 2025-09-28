Zelenszkij: Putyin újabb európai ország megtámadására készül

Putyin nem fogja megvárni, hogy befejezze az ukrajnai háborúját. Valamilyen más irányban fog új frontot nyitni. Senki sem tudja, hol. Ő ezt akarja

– nyilatkozta Volodimir Zelenszkij, aki szerint Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Az ukrán elnök úgy véli, a Kreml tudatosan teszteli Európa légvédelmi képességeit. Ezt bizonyítják az orosz drónok közelmúltbeli feltűnése Dániában, Lengyelországban és Romániában, valamint az, hogy orosz vadászgépek megsértették Észtország légterét. Péntek éjjel újabb drónokat észleltek egy dán katonai bázis felett, szombaton pedig egy norvég légi támaszpont közelében is azonosítottak orosz drónokat.

Zelenszkij szerint az EU-s tagállamok egyelőre nehézkesen reagálnak az új típusú fenyegetésre: felidézte, hogy pár héttel ezelőtt Ukrajna érzékelte, amint 92 drón repül koreografált módon Lengyelország felé, a legtöbbet még ukrán területen semlegesítették, de 19 drón átlépte a lengyel határt, amelyek közül a lengyelek négyet tudtak lelőni.

Nem hasonlítom össze a haderőinket. Mi háborúban állunk, ők nem.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy több – egyelőre meg nem nevezett – ország küld képviselőket Ukrajnába, hogy gyakorlati kiképzést kapjanak az orosz légi támadások elleni védekezésből. „Készen állunk megosztani a tapasztalatainkat” – tette hozzá a Guardian beszámolója szerint.

Zelenszkij mindezt már Kijevben mondta, mindössze napokkal azt követően, hogy New Yorkban az ENSZ Közgyűlése apropóján találkozott Donald Trumppal, akivel „nagyon jó” tárgyalásuk volt. A megbeszélés után a Putyinnal korábban megengedő Trump ezúttal hangnemet váltott: papírtigrisnek nevezte Oroszországot, és azt mondta, szerinte Ukrajna az Európai Unió támogatásával képes harcolni és visszaszerezni Ukrajna egész területét eredeti formájában.