Most már tényleg papírtigrisnek látja Trump Oroszországot?

Donald Trump számára nem indult jól az ENSZ közgyűlésén kedden elmondott beszéde. Ez volt a második elnöki ciklusa alatt az első ilyen beszéde, de ő már az első ciklusában sem rajongott az ENSZ-ért. Ami nem is meglepő, hiszen Trump látványosan nem támogatja a különböző nemzetközi együttműködéseket.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete – ahogy más multilaterális szervezetek is – absztrakt elméletekre épül. Ilyen például, hogy az erőforrások nem zéró összegűek, valami nem az enyém vagy a tiéd, hanem, amennyiben együtt dolgozunk, akkor mindkettőnknek több juthat annál, mintha külön-külön harcolnánk érte. Nagyjából ez az oka annak, hogy Trump ilyen tempóban esett neki a világgazdaság lerombolásának arra hivatkozva, hogy a többi ország kihasználja az Egyesült Államokat.

Hasonló ok volt a külpolitikai váltások mögött is: Trump sokkal egyértelműbben szeretné jelezni az USA primátusát – még akkor is, ha ez a vezérszerep sokkal erősebb lenne az amerikaiak által felépített, együttműködésre alapuló világrenden belül.

Ráadásul, amikor kedden megérkezett az ENSZ-be, leállt a mozgólépcső. Aztán, amikor elkezdett beszélni, nem működött a súgógép.

Ennyit adott Trump szerint az ENSZ az Egyesült Államoknak, illetve személyesen neki. A két dolog egyébként is egyre kevésbé válik el.

Így hát az amerikai elnök súgógép nélkül beszélt, ami nem haszontalan dolog. Donald Trump egyébként is sokszor tér el élő beszéd közben a súgógépre írt szövegektől, és mindig pontosan lehet érzékelni, hogy mikor rögtönöz, vagy épp a megírt beszédét olvassa fel. A rögtönzés sokszor közelebb visz ahhoz, hogy valójában mit is gondol, és mivel az amerikai kormányzat sok esetben aszerint dönt, hogy személyesen Donald Trump aktuálisan mit gondol, ezt érdemes hosszú távon is figyelembe venni.

Trump jelenleg kétfrontos nemzetközi harcot vív. Az egyiket