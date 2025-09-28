„Nem érdekel” – a kolumbiai elnök szerint jogsértően vonta meg tőle a vízumot az USA

A nemzetközi jog megsértésével vádolta meg az Egyesült Államokat Gustavo Petro kolumbiai elnök, miután Washington visszavonta beutazási vízumát – írja az MTI.

Már nincs amerikai vízumom. Nem érdekel. Nincs is rá szükségem, mert nemcsak kolumbiai, hanem európai állampolgár is vagyok, és szabad embernek tartom magam a világban. A népirtás elítéléséért való vízummegvonás azt mutatja, hogy az Egyesült Államok már nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogot

– írta Petro a közösségi médiában.

A kolumbiai külügyminisztérium szombati közleményében kifogásolta, hogy a vízumot diplomáciai eszközként használják, és úgy fogalmazott: ez szembemegy az ENSZ alapelveivel. A tárca szerint a világszervezetnek fontolóra kellene vennie, hogy semleges országban rendezze meg közgyűlését.

Petro pénteken New Yorkban, az ENSZ székháza előtt szólalt fel egy palesztinpárti demonstráción, ahol egy globális fegyveres erő létrehozását sürgette a palesztinok felszabadítására, valamint felszólította az amerikai katonákat, hogy tagadják meg Donald Trump elnök parancsait.