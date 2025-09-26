A holland rendőrség letartóztatott két tizenéves fiút, akik Oroszországnak kémkedhettek

A holland hatóságok előállítottak két tizenéves fiút, akiket azzal gyanúsítanak, hogy orosz hírszerző szolgálatoknak kémkedtek – tájékoztatott a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál pénteken.

A holland rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak Hágában hajtottak végre hackelési feladatokat, azaz hatoltak be idegen számítógépes rendszerekbe. A 17 éves fiatalok elsétáltak az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol, az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős ügynökség, az Eurojust és Kanada hágai nagykövetségének irodái mellett egy olyan eszközzel, amely képes kapcsolódni a közeli vezeték nélküli internetes hálózatokra és lehallgatja azokat, illetve lementi az azon továbbított adatokat – magyarázták.

Az egyik gyanúsított apja szerint fiát egy oroszbarát hacker toborozta a Telegram nevű közösségi oldalon. Elmondása szerint nyolc, símaszkot viselő férfi rontott a lakásukba hétfő késő délután érvényes házkutatási paranccsal. A férfiak egyenesen abba a szobába mentek, ahol fia a házi feladatát írta, és elvitték, mondván, “kémkedésről” és “idegen országnak nyújtott szolgálatokról” van szó – közölte.

A beszámoló szerint a holland ügyészég (OM) nem kommentálta az ügyet a gyanúsítottak fiatal korára való tekintettel, de megerősítette, hogy az egyik fiú további két hétig marad őrizetben, míg a másik házi őrizetben lesz, és elektronikus nyomkövetőt kapott.

Az előállításokra a holland titkosszolgálat (AIVD) tippje után került sor – közölték.

A hírportál Bart Schuurmant, a Leideni Egyetem professzorát, a szélsőségesség és a radikalizálódás jelenlegi formáinak kutatóját idézte, aki azt mondta: az eset egyedülálló Hollandiában. Külföldi hatalmak gyakran használnak úgynevezett „eldobható ügynököket”, akiket névtelenül toboroznak a közösségi oldalakon keresztül, ami megnehezíti a megbízók nyomon követését – jegyezte meg.

Idegen hatalomnak nyújtott szolgáltatások miatt akár nyolc évig terjedő szabadságvesztés róható ki Hollandiában – tette hozzá beszámolójában a holland hírportál.

