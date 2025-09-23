gyilkosságidős nőidősek otthonabrooklyn
Nagyvilág

Agyonverte lakótársát egy 95 éves nő egy brooklyni idősek otthonában

tzahiV / Getty Images
24.hu
2025. 09. 23. 06:27
tzahiV / Getty Images

Gyilkosság gyanújával tartóztattak le egy 95 éves nőt a Cony Islanden működő Seagate idősek otthonában szeptember 16-án – írja a USA Today.

A 89 éves Nina Kravtsovot egy rutinellenőrzés során vérbe borulva találták az ágyában. Az áldozat lakótársa, a 95 éves Galina Smirnova a fürdőszobában volt és vért mosott le a kezeiről, de a ruhái is véresek voltak. Egy nővér észrevette, hogy a szobában álló tolószék lábtartóit leszerelték: az egyiket a szobában, a másikat kint, a szoba ablaka alatt találták meg: mindkettő véres volt.

A nővérek szerint az egy órával korábbi ellenőrzés során Kravtsov még jól volt, békésen aludt az ágyában, a biztonsági kamerák felvételei szerint a két ellenőrzés között Smironván kívül senkisem ment be a szobába. A gyanú szerint a 95 éves nő és az áldozata összevesztek valamin, Smirnova a súlyos tárgyakkal többször fejbe ütötte az ágyban fekvő Kravtsovot és végül kidobta az ablakon az egyik lábtartót.

Nina Kravtsovot azonnal kórházba szállították, de másnap reggel belehalt súlyos fejsérüléseibe. Bár a 95 éves Smirnova demenciában szenved, vádat emeltek ellene és előzetes letartóztatásba helyezték.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Drónok miatt kellett lezárni két skandináv repteret
Kedden visszatér Jimmy Kimmel műsora
Orbán Viktor ismét elnökként fogadta Milorad Dodikot, aki már nem elnök
Bezárják a barcelonai Sagrada Famíliát, amikor újranyit, már Európa legmagasabb temploma lesz
Franciaország is elismerte a palesztin államot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik