Agyonverte lakótársát egy 95 éves nő egy brooklyni idősek otthonában

Gyilkosság gyanújával tartóztattak le egy 95 éves nőt a Cony Islanden működő Seagate idősek otthonában szeptember 16-án – írja a USA Today.

A 89 éves Nina Kravtsovot egy rutinellenőrzés során vérbe borulva találták az ágyában. Az áldozat lakótársa, a 95 éves Galina Smirnova a fürdőszobában volt és vért mosott le a kezeiről, de a ruhái is véresek voltak. Egy nővér észrevette, hogy a szobában álló tolószék lábtartóit leszerelték: az egyiket a szobában, a másikat kint, a szoba ablaka alatt találták meg: mindkettő véres volt.

A nővérek szerint az egy órával korábbi ellenőrzés során Kravtsov még jól volt, békésen aludt az ágyában, a biztonsági kamerák felvételei szerint a két ellenőrzés között Smironván kívül senkisem ment be a szobába. A gyanú szerint a 95 éves nő és az áldozata összevesztek valamin, Smirnova a súlyos tárgyakkal többször fejbe ütötte az ágyban fekvő Kravtsovot és végül kidobta az ablakon az egyik lábtartót.

Nina Kravtsovot azonnal kórházba szállították, de másnap reggel belehalt súlyos fejsérüléseibe. Bár a 95 éves Smirnova demenciában szenved, vádat emeltek ellene és előzetes letartóztatásba helyezték.